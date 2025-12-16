Prisión para un varón en Ponferrada (León) que estaba en paradero desconocido con requisitorias judiciales

Se le imputan robos en el interior de al menos seis vehículos en un garaje comunitario de la capital berciana

PONFERRADA (LEÓN), 16 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada (León) han procedido a la detención de un varón que se encontraba en paradero desconocido y sobre el que pesaban dos órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, por lo que se ha decretado su "inmediato" traslado a las dependencias penitenciarias.

Una de las requisitorias estaba relacionada con una detención del año 2021 por hechos ocurridos en la zona centro de la localidad de Ponferrada. En su momento, se actuó contra este individuo tras serle imputados robos en el interior de al menos seis vehículos estacionados en un garaje comunitario de dicha localidad, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las inspecciones oculares realizadas, los reportajes fotográficos, la toma de muestras biológicas, la recogida de restos de sangre y el posterior análisis de todos estos indicios permitieron identificar a este varón como autor de los seis robos en el interior de vehículos cometidos en el citado garaje comunitario.

El detenido, al que constan numerosas reseñas policiales y judiciales, ha sido puesto a disposición judicial, decretándose su "inmediato" ingreso en prisión.