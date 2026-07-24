Prisión para un varón reincidente por varios incendios no forestales en El Bierzo (León)

Detenido el presunto autor de varios delitos, entre ellos la quema de contenedores en el municipio de Toreno (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 53 años, para quien se ha decretado el ingreso en prisión sin fianza, como presunto autor de varios delitos de incendios no forestales tras una investigación desarrollada por los componentes del puesto de Toreno (León) encargados del esclarecimiento de diversos fuegos registrados en la comarca de El Bierzo.

Además, se le imputan los supuestos delitos de daños y amenazas, amenazas de muerte, alteración grave del orden público, hurto de bicicleta, robo en grado de tentativa y desobediencia grave a agente de Autoridad en el momento de su detención.

Los hechos se sucedieron desde el pasado día 21 de junio, momento en que se produjo el incendio de una autocaravana en la localidad de Matarrosa del Sil. Desde entonces se habían provocado diferentes conatos de incendio en diferentes puntos de las localidades de Matarrosa del Sil, Toreno y Cubillos del Sil, además de fuegos de varios contenedores del municipio de Toreno, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El detenido era conocido en el municipio por tratarse de una persona conflictiva y que contaba con numerosos antecedentes delictivos, por lo que había generado una enorme alarma social entre la vecindad, atemorizada ante la presencia de esta persona y como consecuencia de sus actos.

Ya se había producido su detención como autor de un delito de incendio en Ponferrada y detención por los delitos producidos en el último mes en Toreno y Cubillos del Sil.

Las pesquisas, apoyadas en inspecciones oculares, recopilación de indicios y otras diligencias policiales, permitieron identificar al presunto autor de los hechos, que finalmente fue localizado y detenido.

Con la detención de esta persona y su ingreso en prisión ordenada por la Autoridad judicial se ha conseguido aliviar la tensión y malestar que desde los últimos años se producía con esta persona.

La Guardia Civil ha recordado que provocar incendios, aunque no afecten a terrenos forestales, constituye un delito grave cuando pone en peligro bienes o personas y ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para facilitar el esclarecimiento de este tipo de hechos.