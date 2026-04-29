La productora Esther García recibirá el Premio Especial de la Diputación de Segovia por su trayectoria y relevancia

Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia en la que se han aprobado los galardonados. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La productora cinematográfica Esther García recibirá el Premio Especial de la Diputación de Segovia en la convocatoria de los galardones de la institución correspondientes a 2025 como un reconocimiento a su trayectoria y la relevancia de su trabajo.

Esther García es natural de Cedillo de la Torre, y forma parte, desde su creación, de la productora El Deseo, fundada por Agustín y Pedro Almodóvar. García tiene en su currículum seis premios Goya por su trabajo con directores como Almodóvar, Isabel Coixet y Álex de la Iglesia. En 2025 ha recibido el Premio Donostia 2025 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se une al Premio Nacional de la Cinematografía, que recibió en 2018.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha señalado que "era necesario reconocer la trayectoria y la relevancia de una segoviana como Esther García", de quien ha resaltado su vinculación con Cedillo de la Torre y su impulso a la comarca, con la quesería artesanal Moncedillo, ubicada en Campo de San Pedro.

Junto al Premio Especial, la Diputación entregará otros nueve galardones en las categorías de agroalimentación, deporte, innovación empresarial, turismo, cultura, igualdad y cohesión social.

En concreto, el Premio Alimentos de Segovia --ámbito agroalimentario-- ha recaído en La Chipotlera y su huerta de La Retamilla, situada en Navas de Oro, la mayor explotación de cultivo de chile orgánico al aire libre de Europa.

En el terreno empresarial, el Premio Innovación ha correspondido a Nanotech Solutions, con sede en Villacastín, por el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto en sectores estratégicos. Por su parte, Klein S.A. recibirá el Premio Empresas en reconocimiento a su trayectoria desde 1908 y a su consolidación como referente industrial en el polígono de Valverde del Majano.

El Premio Turismo ha sido para Ana Herrero, conocida como Ana Tan Tan, por su proyecto 'Sepúlveda Viva', que contribuye a la difusión del patrimonio histórico-artístico de la localidad mediante fórmulas innovadoras de divulgación cultural.

OFICIO TRADICIONAL

Por otro lado, el galardón de Cultura ha recaído en el alfarero Juan Carlos Martín, quien fue galardonado con el Premio Nacional de Cerámica Tradicional 2025, a quien la Diputación agradece su contribución a la conservación de la alfarería tradicional segoviana y la difusión de este patrimonio cultural inmaterial.

El Premio Juntos ha sido otorgado al Certamen Internacional de Pintura Rápida Villa de Riaza, que en julio de 2025 celebró su quincuagésima edición, y el galardón Sociedad ha correspondido a la Asociación Despertar Memoria, por el proyecto Vaquillas de Carnaval, que ha recuperado la identidad colectiva de los pueblos de la sierra, al recuperar una de sus tradiciones populares.

El Premio en Igualdad, que desde su creación en 2019 reconoce iniciativas vinculadas a la igualdad de oportunidades y a la lucha contra la violencia de género, ha correspondido a las religiosas Adoratrices de Betania, por su capacidad para ofrecer una atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad en coordinación con el entorno social de la provincia.

Finalmente, el Premio Deporte es para el excapitán del Viveros Herol Balonmano Nava y actual entrenador del primer equipo del club, Carlos Villagrán, por su liderazgo y contribución al crecimiento del equipo navero hasta la máxima categoría nacional.

La vicepresidenta de la Diputación, Magdalena Rodríguez, responsable del área encargada de coordinar las candidaturas, ha destacado que los galardonados son todos "dignos merecedores de estos Premios Diputación, ya que gracias a su labor en distintos sectores de desarrollo han contribuido a que la provincia crezca y evolucione".

Los premiados recogerán sus galardones el 11 de junio en el Teatro Juan Bravo y recibirán una réplica de los Hermanitos de Leche de Aniceto Marinas, obra expuesta en el Palacio Provincial y símbolo de la entidad.