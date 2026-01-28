Una productora de Taiwan visita la provincia de Segovia para valorar localizaciones del programa 'What a trip'

El diputado de Turismo de Segovia, Javier Figueredo, y la técnica de Prodestur, Sofía Collazo (centro), con el grupo de la productora taiwanesa en los Jardines de La Granja. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia ha recibido la visita de los responsables de una productora audiovisual de Taiwan interesados en grabar en el territorio segoviano el programa internacional de viajes y aventura 'What a trip', un formato de gran éxito en el mercado asiático.

La visita se ha desarrollado con el acompañamiento de la Segovia Film Commission, integrada en el Área de Turismo de la Diputación de Segovia, y es el resultado del trabajo previo de contacto, coordinación y asesoramiento técnico realizado durante las últimas semanas por este servicio provincial.

Durante su estancia, el equipo de la productora taiwanesa ha recorrido distintos enclaves representativos de la riqueza paisajística, cultural y patrimonial de la provincia, para evaluar su potencial como escenarios de grabación. Entre los espacios visitados están la ermita de San Frutos y las Hoces del río Duratón, Pedraza, el Real Sitio de San Ildefonso y la Real Fábrica de Cristales, el Acueducto y el Alcázar de Segovia, el monasterio de Santa María del Parral y la localidad de Valverde del Majano.

Durante las visitas se han podido valorar sobre el terreno los valores visuales de cada enclave y las condiciones técnicas y logísticas necesarias para esta producción audiovisual internacional.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha subrayado que "este tipo de visitas reflejan el trabajo constante que se realiza desde la Segovia Film Commission para posicionar la provincia como un territorio atractivo para los rodajes" y ha destacado que Segovia "ofrece una combinación muy sólida de patrimonio, naturaleza y accesibilidad, que despierta un interés creciente por parte de productoras internacionales".

Asimismo, Figueredo ha mencionado que la Diputación continúa apostando por la industria audiovisual como una herramienta estratégica, no solo por el impacto directo que generan los rodajes, sino también por su capacidad para proyectar la imagen de la provincia en mercados internacionales y generar oportunidades de turismo a medio y largo plazo.