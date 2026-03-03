La profesora de la ULE Aroa Suárez clausura este jueves el ciclo 'ConCiencia' con una charla sobre ganadería sostenible

Junta Directiva de la Asociación de Biotecnólogos de León, que organiza el ciclo 'ConCiencia' en que participa este jueves la profesora de la ULE Aroa Suárez. - ULE

LEÓN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Fundación Sierra Pambley acogerá este jueves a las 20.00 horas la charla de la profesora de la Universidad de León (ULE) Aroa Suárez sobre ganadería sostenible que pondrá fin a la edición 2026 del ciclo de conferencias 'ConCiencia', organizado por la Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe) en colaboración con la Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec).

Aroa Suárez Vega, veterinaria, investigadora y profesora en el área de Producción Animal de la ULE, impartirá la charla titulada 'Ganadería sostenible: ¿cómo seleccionamos ovejas más resilientes?', en la que profundizará en la forma en que la biotecnología aplicada a la producción animal se ha convertido en una herramienta estratégica para afrontar los desafíos del sector primario en el siglo XXI.

En su conferencia la ponente abordará el concepto de genética animal como el "manual de instrucciones" fundamental que reside en los genes de cada individuo. Este código genético es el que determina no solo la productividad, sino aspectos "críticos" como la salud y la capacidad de adaptación de los animales frente a un entorno climático y biológico cada vez más cambiante e impredecible.

Los puntos "clave" que serán analizados serán la fortaleza del medio rural desde el punto de vista de las herramientas que proporciona la biotecnología y la promoción de la sostenibilidad para lograr una ganadería que sea capaz de resistir las adversidades externas y respetuosa con el bienestar animal y el medio ambiente, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Con esta última charla ABLe completa el ciclo 'ConCiencia', con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, combatir la desinformación y los 'mitos científicos' y dinamizar el debate público de la mano de expertos de primer nivel.