El programa ambiental 'Segovia Educa en Verde' cumple 10 años tras 3.000 actividades y 44.000 usuarios

SEGOVIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha recordado que en 2026 el programa de divulgación ambiental 'Segovia Educa en Verde' cumple diez años con una trayectoria de 3.000 actividades a las que han acudido 44.000 usuarios.

Hace diez años, el Ayuntamiento de Segovia puso en marcha el programa de educación ambiental 'Segovia Educa en Verde' que ha programado y ejecutado cerca de 3.000 actividades con contenidos biológicos y geológicos en las que han participado 44.000 personas de perfil variado.

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, ha agradecido la labor de los responsables del programa y ha señalado que 'Segovia Educa en Verde' es "mucho más que un programa de actividades, es una forma de acercar la naturaleza a la vida cotidiana de las personas". Cobos ha subrayado cómo con la educación ambiental se ayuda a que "niños, jóvenes y adultos conozcan mejor su entorno, lo valoren y se sientan parte activa de su cuidado".

Para el concejal contar con un programa así es "apostar por una ciudad más consciente, participativa y comprometida y estos diez años de trabajo ininterrumpido, demuestran que invertir en educación ambiental es invertir en futuro".

Durante los meses de invierno, 'Segovia Educa en Verde' continúa con su programación de talleres, rutas y visitas guiadas en los cuatro centros de educación ambiental municipales. Las actividades están dirigidas a centros educativos de la ciudad, público familiar y público general, tanto de forma individual como a través de asociaciones y otros colectivos ciudadanos.

En total, se han programado para estos meses 91 actividades, de las cuales 45 está destinadas a público adulto, seis a público familiar y 40 a público escolar. Once de las actividades dirigidas al público adulto han sido específicamente diseñadas para colectivos con necesidades educativas especiales o en riesgo de exclusión social.

Con estas actividades, el Consistorio considera que se valora el patrimonio natural de Segovia y se dan a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que fomenta una ciudadanía más comprometida con la sostenibilidad y con el cuidado del medio ambiente, todo ello con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental.