El programa CyL Digital alcanza los 342 centros asociados rurales en las nueve provincias con 22.000 acciones

El consejero de Transformación Digital, Sanz Merino (centro), durante su visita a un curso de formación en Palazuelos - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de formación en nuevas tecnologías digitales 'CyL Digital', promovido por la Junta, ha alcanzado los 342 centros asociados rurales en las nueve provincias de la Comunidad tras una inversión cercana a los doce millones en los últimos tres años, lo que ha permitido desarrollar 22.000 acciones de formación en Tecnología de Información y Conocimiento (TIC) en todo el territorio.

Así se desprende del balance que ha realizado este viernes el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en su visita al Centro Asociado de Palazuelos de Eresma (Segovia), donde ha subrayado que superar los 300 centros era un compromiso de legislatura y hoy se puede decir que "no solo se ha cumplido, sino que se ha superado con creces".

Para Sanz Merino, este dato demuestra que la digitalización en Castilla y León se construye desde el territorio, con los ayuntamientos y con los vecinos como protagonistas.

El programa se desarrolla físicamente en los nueve Espacios Castilla y león Digital, que se han diseñado en todas las provincias y a los que ahora se unirá un décimo, establecido en Ponferrada.

No obstante, la formación se ha extendido más allá de las capitales de la Comunidad, con la extensión a Centros Asociados, que normalmente se ubican en instalaciones municipales y que permiten impartir en municipios mas pequeños la misma formación que en las ciudades.

A este respecto, el consejero ha señalado que el programa CyL Digital Rural es una política pública de igualdad para aprender, para trabajar y para vivir mejor, también en los pueblos. "Y vamos a seguir ampliando esta red porque la digitalización es una oportunidad que tiene que llegar a todos", ha expresado.

El programa CyL Digital Rural ha impartido desde 2009 un total de 3.631 actividades formativas presenciales en el medio rural en las que han participado 41.642 asistentes.

Si se incluyen los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia (a los que ahora se ha añadido Ponferrada), el programa CyL Digital de la Junta de Castilla y León ha desarrollado más de 22.700 actividades presenciales, más de 3.100 online y cuenta con más de 145.000 usuarios presenciales registrados.

UNIDADES MÓVILES

Además, desde hace un año, la Consejería ha dispuesto cinco unidades móviles que recorren el territorio para llegar hasta cualquier rincón de Castilla y de León.

"Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir esta formación, vivan donde vivan", ha subrayado Sanz Merino, quien ha dado más datos sobre el programa que, por el momento, finaliza con el término de la legislatura.

"Con la incorporación de fondos europeos se ha dado un impulso a un programa que comenzó en 2009, pero que se ha acelerado desde hace 3 años, con esa inversión cercana a doce millones, invertidos en medios materiales y humanos", ha especificado Sanz Merino.

Respecto a los medios materiales, el consejero ha citado las 22.000 acciones formativas impartidas en la Comunidad, que han ido creciendo año tras año, desde el 2023.

"Este incremento en cursos y usuarios significa que se está desarrollando una actividad que interesa la ciudadanía, que es útil, y que es un elemento de igualación de oportunidades, porque no hablamos solamente de brecha digital entre el mundo urbano y el rural, porque la brecha digital afecta a todos los ámbitos y muy especialmente a colectivos que lo tienen más difícil a la hora de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea en el ámbito urbano o en el ámbito rural", ha continuado el consejero.

De las 22.000 acciones formativas, en los 3 últimos años se han impartido 3.600 en el medio rural, con una participación de 41.000 personas formadas en materia digital, en este territorio fuera de las ciudades.

Los cursos que se han impartido en el programa CyL Digital son de banca, manejo de la app de Sacyl para solicitar cita médica y acceder a la información de salud de forma telemática e inmediata, y formaciones para mejorar la relación on line con servicios de la administración regional.

ORDENADORES Y AULAS MÓVILES

La Junta ha adquirido y cedido cerca de 2.000 ordenadores portátiles a 290 municipios para impulsar la creación y el funcionamiento de los centros asociados de CyL Digital en las zonas rurales.

Estos equipos se distribuyen entre ayuntamientos y entidades colaboradoras, que los ponen a disposición de los vecinos para participar en cursos, talleres y actividades formativas sin necesidad de desplazarse a las capitales de provincia.

La cesión de ordenadores garantiza que cualquier municipio, con independencia de su tamaño, pueda contar con un aula digital equipada para la formación básica y media en competencias digitales.

Este equipamiento permite que los centros rurales puedan organizar cursos de formación como son los de alfabetización digital, uso seguro de Internet, banca online, trámites con la administración, redes sociales, inteligencia artificial o herramientas para la mejora de pequeños negocios.

A este despliegue se suman cinco aulas móviles que han llevado 143 acciones formativas a municipios sin centros informáticos, dotadas también de ordenadores y conectividad, que permiten acercar la formación digital a localidades que no disponen de un centro fijo o que, por su tamaño, no podrían mantener una programación estable durante todo el año.

Estas aulas móviles recorren distintos municipios y se instalan temporalmente para desarrollar cursos intensivos y actividades prácticas adaptadas a las necesidades de cada zona.

Con esta combinación de centros asociados y aulas móviles itinerantes, la Administración autonómica asegura que la formación digital llegue a todo el territorio, reforzando la igualdad de oportunidades y evitando que la falta de recursos materiales sea una barrera para aprender y aprovechar las nuevas tecnologías en el medio rural.