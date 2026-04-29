El programa CyL Digital trabaja con doce entidades sociales que trabajan en inclusión para reducir la brecha tecnológica

El consejero de Movilidad y Transformación Digital en funciones, José Luis Sanz Merino, visita un curso dirigido a usuarios del Centro Rural Ocupacional Fundabem en Navaluenga (Ávila). - JCYL

NAVALUENGA (ÁVILA), 29 (EUROPA PRESS)

El programa CyL Digital trabaja ya con 12 entidades sociales que trabajan en el ámbito de la Comunidad para reducir la brecha tecnológica y generar nuevas oportunidades.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital en funciones, José Luis Sanz Merino, ha realizado una visita precisamente a un curso dirigido a usuarios del Centro Rural Ocupacional Fundabem en Navaluenga (Ávila) para reforzar las competencias digitales de las personas con discapacidad.

El curso se enmarca en la apuesta de la Junta por garantizar que la transformación digital llegue a todos los ciudadanos, con especial atención a quienes viven en el medio rural y a los colectivos con mayores dificultades de acceso a la tecnología, como las personas mayores, desempleados o personas con discapacidad, ha destacado el Ejecutivo autonómico.

Así, a través del programa CyL Digital, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital impulsa una red de 347 centros asociados rurales y los nueve espacios en las capitales de provincia de formación gratuita y cercana que permite adquirir competencias digitales básicas y avanzadas, favoreciendo la autonomía personal, la empleabilidad y la igualdad de oportunidades.

"Este compromiso se refuerza mediante la colaboración con doce entidades sociales que desarrollan una labor esencial de inclusión y acompañamiento en el territorio", ha añadido la Junta.

En este contexto, Sanz Merino ha visitado este Centro Rural Ocupacional Fundabem de la localidad abulense, donde se desarrolla una nueva actividad formativa del programa CyL Digital Rural dirigida a usuarios de esta entidad social, referente en la atención a personas con discapacidad intelectual y en la promoción de su autonomía personal y laboral.

Sanz Merino ha destacado que "la transformación digital sólo será completa si llega a todas las personas y a todos los territorios" y ha señalado que programas como CyL Digital permiten que la tecnología se convierta en una verdadera herramienta de igualdad, especialmente para quienes más apoyo necesitan".

Asimismo, ha subrayado que "la inclusión digital de las personas con discapacidad no es sólo una cuestión de acceso a la tecnología, sino de oportunidades, autonomía y participación plena en la sociedad".

Además, el consejero ha añadido que con el acompañamiento a entidades como Fundabem se comprueba cómo la formación digital "mejora la vida diaria y abre nuevas puertas al empleo y a la integración social".

ACCESIBILIDAD

El programa CyL Digital trata de facilitar el acceso a la sociedad de la información a aquellos colectivos con mayores dificultades pero también ofrece apoyo a autónomos, pequeñas empresas, jóvenes y familias.

La formación gratuita abarca desde gestiones cotidianas como el uso de aplicaciones administrativas, sanitarias o bancarias hasta herramientas más avanzadas vinculadas a redes sociales, inteligencia artificial o productividad digital.

La visita a Fundabem trata también de reforzar la colaboración entre la Junta y las entidades del tercer sector que trabajan por la inclusión social, especialmente en el ámbito rural, donde la capacitación digital resulta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir al asentamiento de población.

La Junta ha incidido en que, con iniciativas como esta, la Junta trata de avanzar en una transformación digital "útil, cercana y al servicio de las personas".

En la provincia de Ávila, CyL Digital cuenta actualmente con 45 centros asociados, 36 de ellos incorporados en los últimos cuatro años, y ha facilitado equipamiento informático a 41 centros. Además, dispone de una de las cinco aulas móviles del programa, ubicada en El Hoyo de Pinares, que permite acercar la formación tecnológica a los municipios con menor población.

El programa suma ya más de 17.000 usuarios (4.000 de ellos en el medio rural), 1.940 actividades impartidas y 16.725 horas de formación, consolidándose como una herramienta esencial para reducir la brecha digital y favorecer la cohesión territorial.