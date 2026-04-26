El Programa de Empresas Tractoras de la Junta impulsó en 2025 el 60% de los proyectos de inversión en CyL

VALLADOLID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Empresas Tractoras de la Junta de Castilla y León coordinado por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECyL) ha cerrado el ejercicio 2025 con un balance de actividad "histórico" al lograr el 60 por ciento de los proyectos de inversión gestionados por el área de Captación de Inversiones provenga directamente de esta iniciativa.

En concreto, entre enero y diciembre del pasado año, se trabajó en un total de 417 proyectos de inversión, de los cuales 251 fueron generados por empresas vinculadas al programa, mientras a lo largo de 2025, la participación total en esta red de colaboración público-privada ha alcanzado a 1.732 compañías.

En este sentido, la Junta ha destacado, en un comunicado recogido por Europa Press, que esta iniciativa estratégica ha demostrado su "eficacia" al "aprovechar el potencial del sector privado para generar proyectos de inversión de alto valor añadido".

Con un "enfoque dinámico y directo", el programa actúa en las nueve provincias de la Comunidad y se "adapta" a las necesidades de cada empresa, desde micropymes hasta grandes multinacionales, para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Este seguimiento "constante y proactivo" ha permitido la identificación de huecos estratégicos en la cadena de valor de las grandes empresas de la Comunidad, lo que ha derivado en la generación de 1.906 nuevas oportunidades de negocio para empresas de Castilla y León.

Además, en total se han llevado a cabo 9.186 acciones con 1.665 empresas diferentes durante el pasado año, un trabajado que ha favorecido "la diversificación de la cartera de productos de las firmas locales" y "la creación de nuevas sociedades y el acercamiento de proveedores que anteriormente se ubicaban fuera de la Comunidad".

En el ámbito de la innovación, los datos de 2025 subrayan el alto componente tecnológico de los participantes, con 747 empresas con potencial para trabajar en proyectos de I+D+i regionales, nacionales e internacionales.

Esta cifra representa el 54,05 por ciento del total de participantes en el programa, en el que destaca la detección de compañías con capacidad para liderar proyectos coordinados europeos o servir de plataformas de testeo para nuevas tecnologías como usuarios finales, tal y como ha señalado la Junta.