El Programa Estadístico 2026 desarrollará 269 operaciones en 23 áreas con una inversión de 578.000 euros

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Programa Estadístico para 2026 que desarrollará 269 operaciones en 23 áreas para facilitar el conocimiento de datos económicos, energía, realidad demográfica, construcción y vivienda, educación, ciencia y tecnología, y medio ambiente, todo ello con una inversión de 578.287 euros.

Este programa, que se desarrollará durante 2026 por los servicios estadísticos de la Junta, se ejecuta dentro del Plan Estadístico de Castilla y León 2026-2029 que fue aprobado el pasado 27 de agosto, con el objetivo de proporcionar información estadística rigurosa y actualizada, para analizar la realidad de la Comunidad.

Entre las 269 operaciones que se realizarán en el marco del programa este ejercicio, se incluyen operaciones estadísticas correspondientes a materias relativas a los distintos sectores productivos, educación, ciencia y tecnología, salud, protección social y servicios sociales, demografía, trabajo y salarios, condiciones de vida, medio ambiente, y administraciones públicas y asociaciones, entre otras.

La Junta ha recordado que el Plan Estadístico de Castilla y León 2026-2029 es el principal instrumento ordenador de la actividad estadística de la Comunidad que se desarrolla a través de los programas anuales, que comprenden el conjunto de operaciones que habrán de ser realizadas por los servicios estadísticos de la Junta.