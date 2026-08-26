El Programa de Ocio Estival de León para mayores de 60 años continúa en septiembre con baile en el paseo de La Condesa

Verbena para mayores en el marco del Programa de Ocio Estival de León.
Verbena para mayores en el marco del Programa de Ocio Estival de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 26 agosto 2026 13:46
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LEÓN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las actividades del Programa de Ocio Estival para personas mayores de 60 años, que promueve el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Mayores, continúa en septiembre con las verbenas y baile en el paseo de La Condesa, junto al templete de música.

Los mayores podrán disfrutar de tres nuevas tardes de baile los días 2, 9 y 16 de septiembre, de 19.00 a 21:00 horas en el paseo de La Condesa de Sagasta. Estas verbenas de los miércoles reúnen a una media superior a las 150 personas en cada convocatoria, según ha indicado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Ya a lo largo de los meses de julio y agosto, los mayores del municipio de León y visitantes han podido disfrutar de una oferta de actividades gratuitas, salvo las excursiones, para mantenerse activos.

Esta iniciativa ha registrado una alta participación que ha ido creciendo jornada a jornada. Si en julio los grupos de 'Actívate en los parques' congregaban a una media de 50 personas, en agosto han sido más de 60 en cada parque y día.

Esta actividad se ha llevado a cabo los lunes en el parque de Quevedo; los martes, en el parque de San Francisco, Oteruelo (julio) y Trobajo del Cerecedo (agosto), los miércoles en el parque Luis Vives y los jueves, en el parque de El Salvador, mientras los viernes han sido de actividad física y entrenamiento en los Huertos de La Candamia y aquagym en la piscina del Hispánico.

El Programa de Ocio Estival para mayores se ha completado con dos excursiones a Cantabria y la celebración del Día del Abuelo con una actividad intergeneracional en el Coto Escolar.

Ofrecer alternativas de ocio a las personas mayores que pasan los meses de verano en la ciudad y proporcionarles herramientas para mantenerse activos es el "principal objetivo" de este programa impulsado por el Ayuntamiento.

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