El programa STEM Talent Girl clausura su curso en Valladolid tras impulsar la vocación científica de 195 alumnas en CyL

El programa STEM Talent Girl clausura su curso en Valladolid tras impulsar la vocación científica de 195 alumnas. - ASTI

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de talento femenino STEM Talent Girl ha clausurado su curso académico en la planta de Michelin en Valladolid, en una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y la Fundación ASTI que ha impulsado la vocación científico-técnico de un total de 195 alumnas de entre primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la universidad, con el objetivo de prepararse para sus próximos pasos educativos o laborales.

El acto de cierre ha contado con la presencia de la delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso Hernández, y de la gerente Territorial de Servicios Sociales, María Ángeles Cantalaprieda.

A nivel regional, el proyecto ha brindado la oportunidad a 977 estudiantes de toda la comunidad autónoma de acercarse a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que ha supuesto un incremento notable de la participación en comparación con el curso anterior.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Consejería de Educación y articulada a través de la Dirección General de la Mujer, ha ofrecido un itinerario educativo desde el pasado mes de noviembre centrado en la mentorización y el acompañamiento personalizado. Las jóvenes participantes han tenido la oportunidad de conectar con una red de más de 600 mujeres profesionales de los ámbitos científico-tecnológicos, potenciando la creación de una comunidad para compartir inquietudes dentro de un entorno de confianza.

A lo largo de siete meses, las alumnas han realizado actividades prácticas como encuentros con mujeres referentes, talleres de inteligencia artificial o creación de videojuegos, hackáthones y visitas a entidades en Valladolid como el Hospital Universitario Río Hortega, Curia y la Fundación Cidaut. Además, varias estudiantes locales han participado de forma voluntaria en los retos de proyectos científico-tecnológicos y monólogos científicos, y algunas de ellas han resultado seleccionadas para la final nacional que se celebrará el próximo 6 de junio en Madrid.

El programa STEM Talent Girl ha acumulado una participación de más de 9.000 niñas desde su creación en Burgos hace diez años y cuenta con el respaldo de empresas como PPG, GSK, Clarios e Hijos de Rivera.

Tras la publicación de datos que constatan que la iniciativa duplica las vocaciones de ingeniería en Bachillerato y cuadruplica las de grados tecnológicos, la Fundación ASTI ha procedido a abrir el plazo de inscripción para el próximo curso a través de la página web oficial del proyecto.