El programa 'Vacaciones en Paz' tratará de acoger este verano a 20 niños saharauis en Salamanca

La Concejala De Familia E Igualdad De Oportunidades, Miryam Rodríguez (I), Y La Presidenta De AMPUSASA, Ángeles Giménez (D) - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del programa 'Vacaciones en Paz' tratará de acoger a 20 niños saharauis por familias salmantinas durante los meses de verano, según ha explicado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante la presentación celebrada este miércoles junto a la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca (AMPUSASA), Ángeles Giménez.

La edil ha destacado que Salamanca es una ciudad "de concordia, de diálogo y de entendimiento", además de "acogedora, que no olvida los problemas de otras zonas del mundo".

Por ello, el Consistorio y la asociación han hecho un llamamiento a las familias salmantinas para participar en la acogida temporal de niños saharauis, lo que facilita a los menores que puedan ausentarse durante un corto espacio de tiempo de los campos de refugiados de Tinduf debido a las condiciones meteorológicas extremas que se registran en verano.

Al mismo tiempo, se les ofrece la posibilidad de tener una experiencia única, conocer una nueva cultura, un nuevo idioma y nuevas costumbres, así como recibir revisiones médicas periódicas.

En la actualidad, los principales retos se centran en conseguir el mayor número de familias de acogida posible que reciben a menores a partir de diez años.

La presidenta de la asociación ha subrayado que el objetivo de la asociación es "aumentar el número de familias, ya que el año pasado hubo 15 y trataremos este año de llegar a los 20 menores". "Este invierno ha sido muy duro en los campamentos, con mucho frío, sufriendo temperaturas de cero grados.

Hay que tener en cuenta, además, que allí no tienen ventanas, ni calefacción, ni suelo, solo alfombras, con lo que el frío es mucho más intenso" ha añadido Giménez.

No obstante, Giménez ha lamentado que el número de familias haya descendido mucho desde que, antes de 2008, se llegara a tener 62 familias acogedoras en Salamanca.

Los niños llegarán a Salamanca en los últimos días de junio o primeros de julio como ha puntualizado la presidenta de AMPUSASA, que lleva organizando este programa de acogida desde 1997.

Aquellas familias interesadas en formar parte de este programa pueden enviar el formulario de solicitud hasta el 26 de febrero a través de la página web https://ampusasa.es/ y del correo electrónico sa_jaima@yahoo.es, así como solicitar más información en los teléfonos 630 639 568 y 607 749 100.