El programa 'Verano Activo' de la Diputación de Valladolid llegará este año a más de 800 niños de 40 municipios

El diputado de Deportes y Juventud, Javier González, y el responsable de la empresa Blinca Raúl Álvarez presentan el programa 'Verano Activo 2026'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, (EUROPA PRESS)

El programa 'Verano Activo 2026' de la Diputación de Valladolid llegará este año a más de 800 niños de 40 municipios de menos de 600 habitantes de la provincia con actividades deportivas, de agua, juegos tradicionales y otras relacionadas con el Mundial de Fútbol.

Así lo han señalado el diputado de Deportes y Juventud, Javier González, y el responsable de la empresa Blinca (que desarrollará el programa) Raúl Álvarez, quienes han presentado este programa estival dirigido a escolares de entre seis y doce años.

Este programa, que empezó en 2005, ha pasado de 21 pueblos a los 40 y ha tenido más de 1.000 niños haciendo actividades deportivas, lúdicos, populares, culturales, etcétera, en su pueblo, ha señalado el diputado de Deportes y Juventud.

Cuenta con un presupuesto de hasta 20.000 euros y persigue proporcionar actividades recreativas y promover un ocio alternativo y hábitos saludables en los municipios menores de la provincia durante los meses de julio y agosto.

González ha explicado que el objetivo es facilitar que los niños puedan "disfrutar" de su pueblo o de las vacaciones en la localidad durante los meses de verano.

DEPORTES Y JUEGOS

Las actividades, que arrancarán el día 7 de julio, se desarrollarán durante uno o dos días de lunes a viernes, en horario de mañana o de tarde, y están dirigidas a niños que habiten o se encuentren en el municipio en los días de desarrollo de las actividades.

Raúl Álvarez ha explicado que se realizará todo tipo de actividades, también alguna relacionada con el Mundial, "que ahora está muy en auge con el momento que estamos con la Selección Española", y consistirán en juegos populares, deportes tradicionales, en algunas localidades en las que hay piscina o algún tipo de opción de agua se desarrollará algún tipo de juego acuático "para sofocar el calor".

Se trata de actividades recreativas basadas en deportes alternativos, juegos tradicionales, juegos de animación, talleres y otras propuestas, todas ellas orientadas a favorecer el entretenimiento y la participación.

Es imprescindible contar con un grupo mínimo de ocho niños, ya sea del propio municipio o reagrupados de municipios limítrofes. Este año, las actividades propuestas incluyen, entre otras, talleres sobre medio ambiente y juegos recreativos, cobrando especial relevancia las actividades relacionadas con la celebración del Mundial de Fútbol.

Se estima la participación de al menos 800 niños con un promedio estimado de entre 10 y 15 participantes por cada actividad.