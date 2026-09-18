El programa 'Volver Castilla y León' de la Junta facilitó el regreso con trabajo de 59 castellanos y leoneses en 2025

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. - EUROPA PRESS

LEÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este viernes el balance del programa 'Volver Castilla y León' de la Junta durante 2025, ejercicio en el que la iniciativa facilitó el regreso con trabajo de 59 castellanos y leoneses a la Comunidad.

'Volver Castilla y León' se desarrolla en colaboración con CEOE Castilla y León y el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, que participan en la difusión de la iniciativa y la conexión entre las personas que quieren regresar y las necesidades de profesionales de las empresas de la Comunidad.

El programa contempla ayudas de 5.000 euros tanto para las empresas --por cada contrato que realicen a castellanos y leoneses retornados--, como para quienes regresen a la Comunidad para iniciar una actividad como autónomos --con el compromiso de mantener el empleo o la actividad durante al menos un año--.

Estas subvenciones complementan y son compatibles con las que puede recibir cada persona que regrese a Castilla y León a través de otro programa, el de 'Pasaporte de Vuelta', con ayudas de hasta 6.600 euros en función de si retorna al medio rural, de la edad del beneficiario o de las personas a su cargo.

Según ha precisado González Gago, durante 2025 regresaron a la Comunidad a través del programa 59 castellanos y leoneses, de los cuales 36 se incorporaron al mercado laboral por cuenta ajena y 23 pusieron en marcha una nueva actividad como autónomos. A lo largo del año el programa llevó a cabo 676 actuaciones de información y asesoramiento y registró 235 inscripciones.

PARTICIPACIÓN DE 67 COMPAÑÍAS Y ENTIDADES

Entre las personas interesadas, 97 buscaban una oportunidad de empleo, mientras que 71 manifestaron su intención de emprender en Castilla y León. Paralelamente, la iniciativa contó con la participación de 67 empresas y entidades, que ofrecieron 90 puestos de trabajo a través del programa.

En este sentido, el consejero ha señalado que la colaboración entre la administración y el tejido empresarial resulta "indispensable". "Las empresas necesitan profesionales y tenemos talento castellano y leonés fuera de nuestra Comunidad que puede estar dispuesto a regresar. Nuestro objetivo debe ser conectar ambas realidades", ha recalcado.

El programa 'Volver Castilla y León' articula dos vías para favorecer el regreso: la incorporación al mercado laboral por cuenta ajena y el desarrollo de un proyecto de emprendimiento.

A las 59 personas que retornaron a la Comunidad el pasado año se suman otras 45 que se registraron en el programa durante el proyecto piloto en 2024, de manera que la iniciativa ha facilitado ya 104 retornos a Castilla y León en sus dos primeras ediciones.

PERFIL DE LOS RETORNADOS

El perfil de las 59 personas que regresaron a la Comunidad en 2025 muestra la diversidad del talento recuperado a través del programa: 33 son mujeres y 26 hombres, mientras que 27 tienen menos de 35 años.

En cuanto a su formación, 43 personas cuentan con estudios universitarios, de grado o posgrado, y otras diez disponen de formación técnica o de Formación Profesional. Estos datos reflejan el elevado nivel de cualificación de las personas retornadas y la diversidad de perfiles técnicos y profesionales.

También es diverso el origen profesional de las personas retornadas y, en concreto, 26 proceden del sector servicios, principalmente del comercio, la sanidad, el turismo y la hostelería; 19 del sector industrial, incluida la rama agroalimentaria; once de la consultoría y la tecnología; dos de la agricultura y una del ámbito de las organizaciones no gubernamentales.

El programa ha permitido atraer talento tanto desde otras comunidades autónomas como desde otros países. En este sentido, 44 de las personas retornadas en 2025 regresaron desde otros territorios de España y 15 lo hicieron desde el extranjero, procedentes de países de Europa, América, Asia y Oceanía.

"PARA VOLVER HACEN FALTA OPORTUNIDADES"

Para el consejero estas cifras demuestran que existe un interés real por regresar a Castilla y León y que la colaboración con el tejido empresarial permite transformar ese interés en retornos efectivos y oportunidades profesionales: "Para volver hacen falta oportunidades. Hace falta empleo. Hace falta emprendimiento. Hace falta encontrar un proyecto profesional que permita construir aquí también un proyecto de vida".

Finalmente, ha solicitado al sector empresarial que se involucre en este proyecto y ampliar "todo lo que sea necesario" el presupuesto del programa 'Volver Casilla y León', de 400.000 euros actualmente, para poder atraer a todas las personas residentes en el exterior.