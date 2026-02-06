La programación familiar del Auditorio Ciudad de León levanta el telón este domingo con 'Todo lo posible'

La obra 'Todo lo posible' iniciará programación familiar del Auditorio Ciudad de León de 2026 este domingo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León destinada al público familiar levantará el telón este domingo con 'Todo lo posible', una función de malabares, música y circo contemporáneo de la mano de Nueveuno Circo.

El espectáculo está dirigido a niños y niñas de más de seis años y contará con otro pase el lunes día 9 para el público escolar. La función de este domingo, incluida en el abono familiar, será a las 18.00 horas y las entradas, con un precio de seis euros, se pueden adquirir tanto en la App como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León o en la taquilla dos horas antes del inicio de la función, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

'Todo Lo Posible' es un espectáculo de circo contemporáneo que habla de la relación con el éxito, la necesidad de aprobación, las envidias, el amor y los aplausos. El espectáculo aborda el concepto social de éxito y el impacto que tiene en los artistas a través de los malabares, la magia escénica, la música en directo, el sonido, el texto, la iluminación, las vídeo-proyecciones y sus experiencias reales como compañía de circo. La obra recibió el premio al mejor espectáculo de circo en los Premios Talía 2025.

La Compañía de Circo Nueveuno se fundó en Madrid en 2014. Desde entonces ha creado un código escénico propio con la manipulación de objetos y malabares en combinación con otras artes escénicas como las acrobacias, la magia escénica, las proyecciones o el trabajo con textos.