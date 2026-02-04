Prohibido el acceso a camiones en la A-6 en Manzanal del Puerto, AP-66 en Caldas de Luna y A-60 en Cerecedo

Imagen facilitada por la DGT en Manzanal - DGT

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve afecta a primeras horas de la mañana de este miércoles, 4 de febrero, a un total de 73 carreteras en todo el país, diez de ellas en la red principal, mientras que otras 38 vías secundarias están cortadas al tráfico a consecuencia de la lluvia.

Además y según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) y recogida por Europa Press, es obligatorio el uso de cadenas por la nieve en la A-23 en Nueno (Huesca) y está prohibido el acceso a camiones en la A-6 en Manzanal del Puerto, en la AP-66 en Caldas de Luna y en la A-60 en Cerecedo, en la provincia de León.

Asimismo, están transitables con precaución la A-1 en Somosierra (Madrid); AP-51 en Aldeavieja (Ávila); AP-61 en El Espinar (Segovia); A-15 Fuentelcarro en Soria; A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense); A-2 Torija (Guadalajara) y A-92 en Puerto de la Mora (Granada).

Por otro lado, la lluvia provoca el corte de 38 carreteras secundarias, con Cádiz como la provincia más afectada con hasta 20 vías intransitables por inundaciones y desprendimientos.

En el caso de Castilla y León estas circunstancias afectan a una carretera nacional, la N-232 en Valdenoceda, en Burgos, y a varias de la red secundaria LE-114 en La Nora del Río; LE-5703 en Cea; LE-5705 en Villaselán; LE-6703 en Villacintor y LE-6704 en Saelices del Río, en la provincia de León, además de la VP-4017 Melgar de Arriba en Valladolid, y ZA-P-1510 en Quiruelas de Vidriales (Zamora).

Por todo ello, la DGT pide a los conductores que "consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha".