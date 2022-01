Promoción de los productos de calidad de CyL en 10 capítulos de 'Cocina con corazón'

Carnero defiende la agroalimentación de CyL y sus productos "llenos de salud y bajo los mayores estándares de bienestar animal"

La Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid y la marca Tierra de Sabor promocionarán los productos de calidad de Castilla y León y promoverán la importancia de una alimentación saludable y responsable a través del proyecto audiovisual 'Cocina con Corazón', una serie de diez capítulos que se difundirá a través de las redes sociales y que mostrará cada quince días las recetas características de cada una de las provincias, junto a otro capítulo general de la Comunidad.

El proyecto audiovisual, con ingrediente social a través de la colaboración de diez entidades del tercer sector, ha arrancado este viernes, 14 de enero, con la difusión del vídeo dedicado a los productos de la provincia de Ávila que presenta un menú basado en patatas revolconas con ternera de Carne de Ávila IGP que ha desarrollado Cáritas.

Le seguirán los capítulos sobre Burgos, con un menú de crujiente de Morcilla de Burgos IGP con compota de Manzana Reineta del Valle de las Caderechas MG y almendra garrapiñada a cargo del Cermi, y sobre León, que difundirá las alubias de La Bañeza-León IGP con Botillo del Bierzo IGP a cargo de Cruz Roja.

Por la provincia de Palencia el menú constará de patatas a la importancia con faisán escabechado a cargo de EAPN y por Salamanca se difundarán las lentejas de La Armuña IGP glaseadas con presa de cerdo ibérico curada a cargo de la Federación de Sordos de Castilla y León.

En el caso de la provincia de Segovia, el menú es cochifrito de Cochinillo de Segovia MG con adobo thai, aceite de piparras y polen por parte de la Federación Plena Inclusión, y de Soria se promocionarán huevos con cremoso de patata y foie gras de la mano de Intras. Finalmente, el menú de Valladolid será pincho de Lechazo de Castilla y León IGP especiado con mini patata asada, a cargo de la ONCE, y el de Zamora constará de crema de Queso Zamorano DOP con boletus edulis de Setas de Castilla y León e higos en almíbar por parte de Salud Mental Castilla y León.

El décimo menú, dedicado a toda la Comunidad, constará de una foccacia de Lechazo de Castilla y León IGP, escabechados, tomatitos asados y parmentiere a la brasa a cargo de Unicef.

Los vídeos, de unos 15 o 18 minutos de duración, contarán también con una sección de maridaje en la que se hará una propuesta de vinos o bebidas procedentes de cada provincia a cargo de formadores del Curso Internacional de Sumiller Profesional de la Escuela Internacional de Cocina y de la Asociación de Sumilleres de Castilla y León.

Asimismo, habrá una sección de nutrición en la que se pondrá de manifiesto el análisis nutricional de los principales ingredientes del menú, por parte del Instituto de Endocrinología y Nutrición de Valladolid (Ienva).

Según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, esta iniciativa busca mostrar la "excelencia" del sector agroalimentario de Castilla y León de la mano de Tierra de Sabor y la importancia de la gastronomía como embajador de los productos de calidad de las provincias provincias a nivel nacional e internacional, a lo que ha añadido la conveniencia de visibilizar los retos sociales a través de unas organizaciones "siempre con el corazón y a pie de obra".

Carnero ha aprovechado la ocasión para recordar que la industria de la agroalimentación de Castilla y León produce productos "llenos de salud y, además, bajo los mayores estádares de bienestar animal que establece la Unión Europea" y ha reivindicado "la profesionalidad y el excelente trabajo" que realizan a diario los agricultores y ganaderos e industria agroalimentaria que se evidencia en las 71 figuras de calidad agroalimentaria reconocidas en la Comunidad.

Carnero ha destacado también que los productos de 'Cocina con corazón' forman parte de la dieta meditarránea que, consumida con moderación, contiene los nutrientes necesarios para tener una vida saludable, por lo que ha trasladado su agradecimiento a los agricultores, a los ganaderos y a todos los eslabones que ayudan a que el sector "siga trabajando bajo los máximos estánderes de calidad".

"Aunque ya poseen por sí mismas su propio potencial, acciones como esta van a ayudar a ensalzar aún más su calidad y sus valores nutricionales", ha aseverado el consejero, que ha situado a la Escuela Internacional de Cocina como "el socio ideal" para las alianzas que pretenden desarrollar con el sector gastronómico, ya que "cuenta con el prestigio, los medios, la experiencia, las instalaciones y conoce, y comparte, los valores que hay tras la marca del corazón amarillo".

En este sentido, el presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha explicado que 'Cocina con corazón' aglutina cuatro ideas básicas, como el corazón que representan los hábitos de alimentación saludable y los productos de Castilla y León; el corazón que hay en las recetas tradicionales de las nueve provincias y el corazón de las diez organizaciones del tercer sector a las que se da voz en un proyecto que aúna producto, gastronomía, Comunidad y tercer sector.

La Escuela Internacional de Cocina conjuga la labor innovadora y de investigación con el mantenimiento y mejora de la cocina tradicional. Cuenta con la primera sala de catas certificada en España según la ISO 8589:2010 Sensory Analysis-General Guidance for the Design of Test Rooms, aula de repostería y chocolate, aula de panadería, cuarto de preparación de alimentos, cuarto frío, aula de asados y una amplia y espectacular cocina unida a un magnífico equipo de profesionales.