La promoción de Veterinaria de 1976 vuelve a la Universidad de León 50 años después

La rectora de la ULE, Nuria González, junto a la promoción de Veterinaria de 1976. - ELIAS CASTRO

LEÓN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La promoción de Veterinaria de 1976 ha regresado a la Universidad de León 50 años después de graduarse para reencontrarse con su historia, con sus compañeros y con el lugar donde comenzó su trayectoria profesional.

El encuentro ha tenido lugar en el actual edificio del Rectorado, antiguo emplazamiento de la Facultad de Veterinaria de la entonces Universidad de Oviedo, en la sala Gordón Ordás, un espacio de especial simbolismo para la Institución tanto por su vínculo con los orígenes de la actual Universidad de León como por la figura del veterinario que marcó "un antes y un después" en la profesión.

Así lo ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, que ha recordado el papel "fundamental" de la Veterinaria en los orígenes de la institución, una disciplina que fue "semilla, origen y motor" de la Universidad de León y que es una de sus principales señas de identidad académica y científica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Cuando vosotros terminasteis la carrera la Universidad todavía no existía como tal. Formáis parte de una tradición académica centenaria que fue uno de los pilares fundamentales sobre los que se construiría la actual Universidad de León", ha señalado la rectora.

En este sentido, ha subrayado el "valor emocional" de regresar a un espacio que forma parte de la memoria vital de los asistentes. Junto a la decana de la Facultad de Veterinaria, María Teresa Carbajo, la rectora ha sido la encargada de imponer la beca conmemorativa a los integrantes de la promoción, en un gesto simbólico de reconocimiento a su trayectoria profesional y vital.

El acto ha estado marcado por las anécdotas compartidas, los recuerdos de la etapa universitaria y el reencuentro entre compañeros y, además, ha permitido poner en valor no solo la formación académica recibida, sino también los vínculos personales creados durante aquellos años, que han perdurado a lo largo del tiempo.

El encuentro ha concluido con un mensaje de reconocimiento a una promoción que forma parte de la "historia viva" de la Institución y que ha mantenido su vínculo con la Universidad cinco décadas después de su paso por las aulas.