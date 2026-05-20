Propuestas culturales, gastronómicas y solidarias en la XLIII Semana Cultural y Deportiva de La Cistérniga (Valladolid)

El diputado Alfonso Romo, acompañado por el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, y por el delegado de Castila y León de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias, Javier Velasco - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de La Cistérniga ofrecerá entre este viernes, 22 de mayo, y el día 31 diversas propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y solidarias en el marco de la celebración de la XLIII Semana Cultural y Deportiva.

Se trata de una cita consolidada en el municipio que volverá a reunir propuestas pensadas para todos los públicos y orientadas a fomentar la convivencia y la participación vecinal.

La programación de esta nueva edición se ha presentado este miércoles en un acto en el que ha participado el diputado Alfonso Romo, acompañado por el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, y por el delegado de Castila y León de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias, Javier Velasco.

Entre las actividades más destacadas del programa figura una nueva edición de la Antorcha Solidaria, una iniciativa ya emblemática del municipio que se celebrará este viernes con salida desde el Polideportivo Municipal 'Félix Suárez'.

La actividad comenzará a las 19.45 horas, contará con un recorrido municipal en el que podrán participar hasta 1.100 personas y la recogida de camisetas podrá realizarse desde las 19.00 horas en el Polideportivo Municipal, previa presentación del justificante de inscripción.

Asimismo, los participantes realizarán un donativo de dos euros destinado a la Asociación Europea contra las Leucodistrofias, reforzando así el carácter solidario de esta iniciativa.

El recorrido contará además con la colaboración de la Banda Municipal de Música, que acompañará el último relevo, y con la actuación de la Asociación Cultural de Danzas del Mundo Radalaila.

Las inscripciones podrán formalizarse de manera online hasta este jueves, 21 de mayo, a través de la página web municipal, así como presencialmente en el Área de Deportes entre los días 18 y 21 de mayo, en horario de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30.

La gastronomía volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la Semana Cultural con la celebración de la XXI edición del Concurso de Pinchos 'Saborea La Cistérniga', que tendrá lugar los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de mayo.

Un total de 16 establecimientos hosteleros del municipio participará en esta iniciativa, ofreciendo elaboraciones gastronómicas al precio popular de 3 euros por pincho.

El certamen contará además con el sorteo de distintos premios entre los participantes y vuelve a consolidarse como una de las propuestas con mayor aceptación entre vecinos y visitantes, dinamizando la actividad hostelera y comercial del municipio.