Prorrogadas hasta el 31 de enero las medidas de control por la dermatosis nodular

Archivo - Vacas. Rural. PAC. Campo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este viernes, 2 de enero, la Resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera por la que se prorrogan hasta el próximo 31 de enero las últimas medidas cautelares contra la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

De este modo, las medidas de control para minimizar el riesgo de aparición de focos afectarán únicamente a las ferias y mercados de ganado bovino en las que los animales procedan de más de una única explotación.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha recordado a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas la necesidad de reforzar la aplicación de las medidas de bioseguridad, la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

Las primeras medidas cautelares para reforzar la protección de la cabaña ganadera entraron el vigor el 25 de octubre por un período inicial de 15 días a través de una primera Resolución que suspendió la celebración de todas las ferias y mercados de ganado.

Con fecha de 6 de noviembre se dictó una segunda Resolución que prorrogó hasta el 30 de noviembre las primeras medidas más restrictivas mientras que el 26 de noviembre salió la tercera Resolución que estaba vigente hasta hoy y que ahora se prorroga con restricciones únicamente a las ferias y mercados de bovino.