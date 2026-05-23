Protección Civil CyL forma a bomberos y voluntarios ante riesgos eléctricos, gasísticos e incendios en túneles

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha mantenido este primer cuatrimestre la formación a bomberos de Castilla y León ya iniciada el pasado año sobre riesgos eléctricos en instalaciones de distribución, además de otras instrucciones en emergencias en túneles y en infraestructuras gasísticas.

Se han organizado cinco jornadas formativas acerca de los riesgos eléctricos, a las que asistieron una media de 20 bomberos; los del Ayuntamiento y la Diputación de Palencia, en dos jornadas del 13 y 23 de marzo, respectivamente; del Ayuntamiento de Salamanca, en una jornada del 8 de abril, y del Ayuntamiento y de la Diputación de Zamora, en dos jornadas del 21 y 28 de abril.

Esta formación que se imparte por personal especializado de Iberdrola IDE gira en torno a conocer bien las instalaciones de distribución, los riesgos eléctricos a los que están expuestas y la forma de abordarlos, y la formación se complementa con la visita a una subestación, según ha señalado la Junta de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta misma modalidad formativa ha sido la recibida por bomberos de los Ayuntamientos de Soria, en una jornada del 14 de abril; de Miranda de Ebro, el 15 de abril, y de Aranda de Duero, el 22 de abril, a los que personal especialista de Naturgy NEDGIA ha mostrado los aspectos más importantes que deben ser abordados por los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento durante una emergencia en la que se ve implicada una instalación de gas, mediante el análisis de casos reales de emergencias acaecidas en las redes de transporte y distribución de gas.

Los días 28, 29 y 30 de abril, la Agencia de Protección Civil y Emergencias organizó un curso, con una inversión de 14.500 euros, acerca de técnicas de intervención en incendios en túneles dirigido a bomberos profesionales que precisan entrenamiento en escenarios reales de forma periódica para mantener actualizados sus conocimientos.

Los objetivos del curso son facilitar un método de trabajo de eficacia contrastada para la extinción de incendios y rescate en túneles y galerías, familiarizarse con el manejo de herramientas y equipos, conocer los sistemas de ventilación y orientación, así como adaptarse al trabajo en condiciones extremas, mediante el seguimiento de pautas de acción calibradas para una intervención segura y eficaz.

Las 20 horas lectivas, en las que participaron 18 bomberos, se impartieron en la infraestructura subterránea que la Fundación Santa Bárbara posee en su centro de la Escuela Laboral del Bierzo, situado en la Ribera de Folgoso (León), un centro "de alta cualificación" que cuenta con instalaciones que son escenarios similares a los que se pueden encontrar los bomberos. En el curso participaron dieciocho bomberos.

FORMACIÓN PARA POLICÍAS

Desde el día 29 de enero se imparte en la Escuela Nacional de Policía de Ávila la 48ª edición del curso selectivo de formación básica para Agente de Policía Local, en el que la Agencia de Protección Civil y Emergencias destina 95.500 euros de su presupuesto.

En esta edición participan cuarenta y cinco aspirantes que proceden de los procesos de selección que en el año anterior fueron convocados por los Ayuntamientos de Ávila, Alba de Tormes, Briviesca, León, Segovia, Terradillos y Valladolid.

Esta fase teórica o de academia se prolongará hasta el próximo 30 de junio, y posteriormente el alumnado pasará a realizar hasta el 31 de octubre las prácticas en plantilla en los ayuntamientos que convocaron los procesos selectivos.

Por otra parte, el día 28 de abril han comenzado los cursos de ascenso de subinspector e inspector de Policía Local, dirigidos al alumnado que haya superado el proceso selectivo en sus respectivos ayuntamientos.

Ambos cursos, los cuales son obligatorios y deben ser superados para convertirse en funcionarios de carrera en la nueva categoría, tienen una fase teórica que se desarrolla en línea en la Plataforma de Formación de Protección Civil, que cuenta con tres bloques, los cuales son actualización normativa, formación en habilidades directivas y elaboración de un proyecto de investigación, y una fase de prácticas en la plantilla en los ayuntamientos de destino de cada alumno.

La carga lectiva es de 250 horas que el alumnado podrá superar hasta el 31 de octubre de 2026. Se estima que serán diecinueve alumnos en el curso de subinspector y trece en el de inspector. La inversión de la Agencia de Protección Civil y Emergencias en esta formación asciende a 10.600 euros y 10.200 euros, respectivamente.

VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL

El día 11 de abril, 20 voluntarios de protección civil asistieron en León a la jornada de formación 'Intervención en emergencias con personas con discapacidad', de ocho horas de duración, que estuvo centrada en cómo deben intervenir en las emergencias para las que se les moviliza cuando entre las personas afectadas se encuentran personas con algún tipo de discapacidad (personas con sordera, invidentes, con problemas de movilidad o problemas mentales, entre otros).

Toda la información sobre el contenido del Plan de Formación de la Agencia de Protección Civil y Emergencias para el año 2026, así como sus normas de organización y desarrollo de las actividades formativas está disponible en la Plataforma de Formación de Protección Civil.