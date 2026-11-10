Protección Civil envía un Es-Alert para evacuar Piedralaves ante el posible desborde de la presa de Horcajo (Ávila) - 112 CYL

ÁVILA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado un mensaje masivo a la población para la evacuación de Piedralaves (Ávila) a través del sistema Es-Alert en el que ha informado del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ante la presencia de lluvias extraordinarias.

La alerta de la administración autonómica ha notificado la evacuación de la localidad abulense de Piedralaves ante el posible rebosamiento de la presa del Horcajo.

En el mensaje emitido se ha indicado a los vecinos del municipio que acudan al Pabellón Municipal y al Colegio San Juan de la Cruz, al tiempo que se ha instado a la ciudadanía a seguir las instrucciones de las autoridades.