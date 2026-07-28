Protección Civil pide precaución ante la "tormenta perfecta" para los incendios con la nueva ola de calor

Terreno quemado por el incendio forestal entre Cebreros y El Tiemblo, a 28 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España) - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a extremar la precaución ante el inicio de la cuarta ola de calor del verano, al advertir de que las altas temperaturas, el viento y la baja humedad configuran un escenario de "peligro extremo" y una "tormenta perfecta" para la aparición de nuevos incendios forestales.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecod) por el incendio de Ávila, Barcones ha alertado de que la nueva ola de calor será "larga" y llegará acompañada no solo de temperaturas extremas, sino también de importantes rachas de viento y de una humedad muy reducida, unas condiciones que pueden favorecer el inicio y la propagación de grandes incendios forestales.

Por esta razón, ha reclamado el cumplimiento estricto de las normas y restricciones vigentes para evitar que se produzcan nuevos fuegos y ha apelado a la colaboración de toda la ciudadanía para minimizar el riesgo durante los próximos días.

La responsable de Protección Civil ha recordado que los incendios forestales pueden tener un origen natural, deberse a imprudencias, a actuaciones negligentes o incluso ser intencionados, aunque ha advertido de que, con las actuales condiciones meteorológicas, cualquier foco puede evolucionar con rapidez y alcanzar una gran magnitud.

"Necesitamos que toda la ciudadanía colabore en esta acción", ha señalado Barcones, quien ha concluido su llamamiento al apelar a la responsabilidad colectiva para proteger tanto a las personas como al entorno natural en un contexto de máximo riesgo por las condiciones meteorológicas previstas.