La provincia de Ávila mostrará la riqueza de su naturaleza este fin de semana en dos ferias en Segovia y Tarragona

ÁVILA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Ávila mostrará la riqueza de su naturaleza en dos ferias que se van a celebrar en Segovia y Tarragona este fin de semana, con el Proyecto PÍO Ávila como protagonista para situar al territorio abulense en el mapa del turismo ornitológico.

Será en la feria Naturcyl, en La Granja de San Ildefonso (Segovia), y en el Delta Birding Festival, en Amposta (Tarragona), dos de las citas más relevantes del sector que se desarrollan del 19 al 21 de septiembre, según ha informado la Diputación de Ávila en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

El diputado de Turismo, Asuntos Europeos y Energía, Armando García Cuenca, ha explicado que Naturcyl, que impulsa la Junta, es uno de los foros "más importantes" de España para la promoción del ecoturismo, una cita anual "imprescindible" para todos aquellos que quieren intercambiar ideas y oportunidades de negocio entre profesionales y amantes del ecoturismo y del medio rural de todo el país".

En este marco, la Diputación de Ávila contará con un espacio de 21 metros cuadrados dentro de la carpa de Ecoturismo, donde se instalará un estand promocional del Área de Turismo con imágenes de la provincia y una pantalla para la proyección de vídeos.

"El foco estará especialmente en las propuestas y actividades ecológicas, las experiencias de turismo sostenible, así como en el Proyecto PÍO Ávila, que es una iniciativa de éxito para posicionar a la provincia como uno de los territorios de Castilla y León idóneos para realizar turismo ornitológico", ha subrayado el diputado.

PROGRAMA OFICIAL

Dentro del programa oficial de Naturcyl, el Área de Turismo realizará dos presentaciones: el sábado se expondrá el Proyecto PÍO Ávila y el domingo se presentará la Guía Digital de Senderismo de la provincia, un portal en constante actualización que reúne todas las rutas y que se ofrece como la plataforma oficial del senderismo en Ávila.

Simultáneamente, la Diputación estará presente en el Delta Birding Festival, donde también se difundirá la oferta ecoturística y sostenible de la provincia con un espacio promocional y con la presentación del Proyecto PÍO Ávila, "que constituye una iniciativa transversal y unificadora de la oferta turística en torno al turismo ornitológico", ha detallado García Cuenca.