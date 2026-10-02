'Provincia a Escena' de la Diputación de Salamanca llegará este otoño a 28 localidades con 33 representaciones

El presidente en funciones de la Diputación, David Mingo (d), y el coordinador de la Asociación CIVITAS, Manuel González (i). - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del programa de la Diputación de Salamanca 'Provincia a Escena' acercará este otoño 33 representaciones a 28 localidades con el objetivo de garantizar el acceso a una programación cultural de calidad con independencia del municipio donde vivan.

'Provincia a Escena' se articula en torno a dos proyectos complementarios, el Festival Familiar de Artes Escénicas, que concentra su programación en octubre y noviembre, y la Escuela Rural de Espectadores, que desarrolla actividades tanto en primavera como en otoño.

La programación comenzará este sábado, 3 de octubre, a las 18.00 horas en el Centro Cultural Santa Ana de Macotera, con "¡Ay qué lío!", de la salmantina Eugenia Manzanera, un espectáculo reconocido con el Premio Provincia a Escena 2025 en la vigésimo octava edición de la Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra cada año en Ciudad Rodrigo.

De las 33 representaciones escénicas, 12 estarán dirigidas al público familiar durante los fines de semana, mientras que otras 21 formarán parte de la Escuela Rural de Espectadores que se desarrolla durante el horario lectivo.

'Provincia a Escena' aglutina propuestas de teatro, títeres, circo, clown y teatro multidisciplinar, con una oferta dirigida a diferentes edades y públicos. Entre las compañías participantes destacan seis formaciones salmantinas: Eugenia Manzanera, Kamaru, Edulogic Producciones, Popy Vegas Teatro, Un Punto Curioso y Alúa Teatro. El resto procede de Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia y otras provincias de Castilla y León.

Por su parte, la Escuela Rural de Espectadores ofrecerá este otoño 21 funciones y 42 actividades didácticas, en las que participarán 59 centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Así, más de 2.000 escolares de casi un centenar de municipios podrán acercarse a las artes escénicas.

El programa combina dos fórmulas: por un lado, el teatro se acerca directamente a los centros escolares, mediante funciones y actividades didácticas adaptadas a las diferentes edades; y por otro, los propios centros se desplazan a espacios escénicos de municipios de mayor tamaño para asistir a representaciones y participar en encuentros posteriores con las compañías.

El proyecto 'Provincia a Escena' conecta territorio, educación y creación escénica. Los resultados obtenidos durante la primera fase de la Escuela Rural en primavera respaldan esta línea de trabajo. En ella participaron 2.103 escolares y 84 docentes, un total de 2.187 personas.

El profesorado otorgó una valoración media de 9,5 sobre 10 tanto a la organización como a la utilidad y calidad de las actividades. Además, el 90 por ciento del profesorado de Infantil y Primaria consideró que la experiencia había despertado el interés de su alumnado por las artes escénicas y el 100 por cien manifestó su deseo de volver a participar.

En Secundaria, el 100 por cien del profesorado señaló igualmente que la actividad había despertado el interés del alumnado por el teatro. La selección de las propuestas escénicas se realiza con la colaboración del equipo de gestión de la Feria de Teatro de Castilla y León, estableciendo una conexión entre ambos proyectos y permitiendo garantizar la calidad y adecuación de los espectáculos a los espacios y públicos a los que van destinados.

De esta relación nace también el Premio Provincia a Escena, que en 2026 ha recaído en Voilà, de la compañía valenciana JM Gestión Teatral. La propuesta, candidata este año a los Premios Max y centrada en cuestiones como el acoso escolar, la empatía y la inclusión a través del teatro y los títeres, se incorporará a la programación de la séptima edición de 'Provincia a Escena' en 2027.

Con esta sexta edición, 'Provincia a Escena' reafirma la cultura como un servicio público y como una herramienta de cohesión territorial, haciendo posible que vivir en un pequeño municipio no suponga disponer de menos oportunidades para encontrarse con las artes escénicas.

El programa apuesta por el teatro como experiencia compartida, como espacio de encuentro comunitario y como instrumento para formar una ciudadanía culturalmente activa desde la infancia.