La provincia de Soria acaba 2025 con casi 274.000 consultas turísticas, un 6,4% más

SORIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Soria ha acabado el año 2025 con cerca de 274.000 consultas turísticas, lo que supone un crecimiento del 6,4 por ciento con respecto al año anterior, según los datos registrados en las Oficinas de Turismo gestionadas por la Diputación Provincial.

A lo largo del ejercicio se han contabilizado 273.825 consultas, lo que supone 16.546 más que en 2024, según han informado desde la Institución Provincial.

Este crecimiento se ha apoyado especialmente en los meses de primavera y otoño, aunque el mes de diciembre de 2025, tradicionalmente más moderado, ha permitido cerrar el año con 14.980 consultas.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha señalado que pasadas las Navidades y con la mirada puesta en el nuevo año, la Diputación ha puesto en marcha nuevas medidas para reforzar el turismo en la zona rural de nuestra tierra.

A este respecto, ha añadido que se van a poner a disposición de los ayuntamientos gafas para disfrutar del eclipse o la app para recorrer la provincia en bicicleta gracias a la Ruta Celtigravel, al tiempo que ha recalcado que el objetivo es que los pueblos sean un punto de referencia tanto dentro como fuera de la provincia.

OFICINAS MÁS VISITADAS

Entre las oficinas con mayor volumen de actividad destaca El Burgo de Osma, que vuelve a situarse como uno de los grandes motores turísticos de la provincia, con 54.329 consultas en el conjunto del año y 2.853 en diciembre, por lo que cierra 2025 con un crecimiento muy significativo respecto al año anterior.

También Berlanga de Duero ha registrado un año especialmente positivo y ha alcanzado las 47.564 consultas anuales y 2.149 en el último mes.

En la misma línea, Almazán cierra el ejercicio con 38.488 consultas, de las cuales 2.266 corresponden a diciembre, mientras que el Moncayo soriano ha tenido un protagonismo destacado en 2025, mientras y Ágreda finaliza el año con 29.388 consultas y 2.032 en diciembre, mientras que Ólvega se sitúa como una de las oficinas con mayor crecimiento porcentual con 11.550 consultas anuales y 2.593 consultas en diciembre.

Otras localidades históricas como Medinaceli mantienen un flujo constante de visitantes, con 19.184 consultas en 2025 y 950 en diciembre. San Esteban de Gormaz alcanza 14.457 consultas anuales, sufriendo un descenso de sus cifras sobre todo en los primeros meses del año.

Monteagudo de las Vicarías también cierra un año positivo, con 14.128 consultas y un buen comportamiento en diciembre, con 805 visitantes atendidos.

En el ámbito del turismo de naturaleza, las oficinas de Vinuesa, San Leonardo de Yagüe y Duruelo de la Sierra reflejan la importancia del entorno natural como reclamo.

Vinuesa registra 11.601 consultas en el conjunto del año y 299 en diciembre, mientras que San Leonardo de Yagüe alcanza 8.008 consultas, con 44 en el último mes y Duruelo de la Sierra cierra 2025 con 5.490 consultas, concentradas fundamentalmente en los meses centrales del año.

Los pueblos más pequeños también muestran una evolución positiva y sostenida, como es el caso de San Pedro Manrique que finaliza el año con 6.291 consultas, con 556 en diciembre, uno de los mejores cierres de año de su serie histórica.

Garray alcanza 6.537 consultas anuales, Langa de Duero suma 1.606, con 67 en diciembre, y Villar del Río registra 2.095 consultas. Por su parte, Yanguas cierra 2025 con 2.109 consultas.