La provincia soriana se convierte en un gran estudio de pintura al aire libre con 'Parajes de Soria'

Participante en el programa 'Parajes de Soria'. - DIP SORIA

SORIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Soria se convierte estos días en un gran estudio de pintura al aire libre con el proyecto artístico 'Paisajes de Soria', una iniciativa en la que colaborar la Diputación a través de un curso de pintura al aire libre que recorrerá algunos de los enclaves más representativos de la provincia.

El proyecto contempla la realización de una exposición itinerante con las obras creadas durante la experiencia y la edición de un catálogo que recogerá tanto los trabajos como los paisajes que los inspiran, según han señalado desde la Institución Provincial.

DIEZ ARTISTAS.

En esta primera edición participan alrededor de diez personas, que durante varios días trabajarán sobre el terreno acompañadas por el artista y profesor José Luis Ceña Ruiz, con una amplia trayectoria internacional y muy ligado a Soria, concretamente al municipio de Almarza.

El objetivo es fomentar la creación artística desde la observación directa del paisaje y contribuir a la promoción cultural y turística de la provincia.

La colaboración de la Diputación se materializa en la disposición de una guía turística para acercar a los participantes al patrimonio soriano.

También en el apoyo a la organización de una exposición itinerante que permitirá mostrar las obras en distintos espacios de la provincia y la impresión del catálogo que documentará esta primera edición del proyecto.

La actividad ha comenzado este martes con una jornada de pintura en Taniñe. La previsión es continuar el miércoles y el jueves en Almarza, mientras que el viernes, e incluso el sábado si las condiciones lo permiten, las sesiones se trasladarán a la zona de Sotoplaya, junto a la ribera del Duero.

'Parajes de Soria' nace con vocación de continuidad y pretende consolidarse como un encuentro anual que combine formación artística, promoción del patrimonio natural y difusión cultural, reforzando el vínculo entre el territorio soriano y la creación contemporánea.