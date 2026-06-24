El proyecto 'Ars Museorum' invita a descubrir 17 templos de la Archidiócesis de Burgos declarados BIC

El vicario general, Carlos Izquierdo, presenta la iniciativa turística diocesana ‘Ars Museorum’. - EUROPA PRESS

BURGOS 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Ars Museorum' invita a descubrir 17 templos de la Archidiócesis de Burgos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en tres rutas que incluyen modelos 3D, audioguías en varios idiomas y un sistema de pasaporte digital.

La Fundación Ars Burgensis, del Arzobispado de Burgos, ha presentado este miércoles el proyecto, que se desarrolla desde hace año y medio en colaboración con la Fundación Las Edades del Hombre y consiste en una red digital y física para templos de una gran categoría histórica y artística.

Según han explicado el director general de la Fundación Ars Burgensis, Rodrigo Sáiz; y el director de Proyectos, Cecilio Haro, se trata de "una red de centros museísticos" repartidos por la provincia que busca dinamizar el turismo rural mediante la digitalización avanzada y la creación de rutas culturales.

El proyecto, que arranca con 17 templos seleccionados por su condición de BIC, pretende convertir estos espacios "en centros de reflexión y puntos de atracción para el visitante".

La iniciativa no solo apuesta por la conservación, sino por una experiencia inmersiva, pues los templos contarán con modelos en 3D, audioguías en varios idiomas y un sistema de pasaporte digital, según ha explicado Saiz, quien ha subrayado que se trata de una apuesta "decidida por el desarrollo de los pueblos".

Asimismo, ha precisado que la elección de las sedes no ha sido arbitraria, sino que responde a un criterio de "calidad máxima" y busca aprovechar el "ingente patrimonio" de la provincia, que cuenta con casi un centenar de inmuebles catalogados como BIC.

Se articula a través de tres rutas principales que cubren el norte, el centro y el sur de la provincia, para facilitar al visitante la exploración de localidades como Peñaranda de Duero, Valpuesta, Silos o Covarrubias.

Para incentivar este recorrido, la fundación ha diseñado un formato similar al del Camino de Santiago, donde el usuario podrá verificar su paso por cada templo a través de un ecosistema digital.

La Fundación Ars Burgensis parte de unas expectativas de acogida optimistas, avaladas por las cifras de afluencia que ya maneja la Archidiócesis. El objetivo a largo plazo es que la iniciativa funcione como un "club de producto turístico", de manera que otros ayuntamientos y parroquias se adhieran al ver el éxito del modelo.