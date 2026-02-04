El proyecto educativo Ventana Cinéfila llegó a casi 320.000 jóvenes de 900 centros de Andalucía, CyL y Cataluña en 2025

Ventana Cinéfila alcanzó a cerca de 320.000 jóvenes espectadores en 2025 - SEMINCI

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ventana Cinéfila, el proyecto educativo que reúne a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), el Festival de Málaga, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el Festival de Huelva y el Festival de Sitges bajo el marco Profestivales21, en colaboración con Filmin, ha cerrado su sexta edición al haber alcanzado a casi 320.000 jóvenes de 900 centros de Andalucía, CyL y Cataluña en 2025.

En 2025, las proyecciones gratuitas de cine online alcanzaron a cerca de 320.000 (319.587) espectadores de Primaria, ESO y Bachillerato en 900 centros educativos de Andalucía, Castilla y León y Cataluña, con la participación de 1.727 docentes inscritos.

Desde su nacimiento en 2020, Ventana Cinéfila ha superado el millón y medio de espectadores y ha programado un total de 39 largometrajes y 75 cortometrajes agrupados en diferentes programas para cada rango de edad, que incluyen diversidad de estilos, formatos y miradas cinematográficas.

El proyecto tiene como objetivo fomentar la formación cinematográfica de los jóvenes espectadores a través de una selección de películas internacionales de reciente producción, cuidadosamente comisariada y consensuada por los programadores de los cinco festivales participantes.

La elección de los títulos tiene en cuenta tanto su calidad cinematográfica como el equilibrio temático y estético acorde a la edad de las distintas etapas escolares, ha destacado la Seminci a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Cada centro escolar recibe completas guías didácticas de cada título, disponibles en castellano y catalán, que permiten al profesorado enriquecer el debate en clase antes y después del visionado, así como trabajar en profundidad y de manera transversal materias como historia, ciencias naturales, idiomas o arte.

Además, las proyecciones están acompañadas por presentaciones de los programadores de los festivales, que ofrecen claves sobre las películas y ponen en valor cada uno de los títulos, redundando en la experiencia de comisariado de contenidos de un festival.

DIVERSIDAD Y CALIDAD CINEMATOGRÁFICA

La sexta edición de Ventana Cinéfila ha ofrecido una programación de siete largometrajes y dos programas de cortometrajes, con títulos de variados estilos, procedentes de diferentes países. Entre otros, abordaban temáticas como la identidad, la empatía, el medio ambiente o las relaciones sociales.

La selección de largometrajes estaba formada por 'A los libros y las mujeres canto', de María Elorza (España, 2022); 'Oink Oink', de Mascha Halberstad (Países Bajos, Bélgica, 2022); 'L'horizon', de Émilie Carpentier (Francia, 2021); 'Las hijas', de Kattia G. Zúñiga (Panamá, Chile, 2023); 'Radical', de Christopher Zalla (Estados Unidos, México, 2023); 'Sirocco y el reino de los vientos', de Benoît Chieux (Francia, Bélgica, 2023); y 'Tony, Shelly y la linterna mágica', de Filip Po'ivac (Hungría, Chequia, 2023).

El programa de cortometrajes para colegios incluyó 'Foxtale', de Alexandra Allen (Portugal, 2022); 'Homework', de Nacho Arjona (España, 2024); 'Jules et Juliette', de Chantal Peten (Bélgica, 2022); 'La primavera siempre vuelve', de Alicia Núñez Puerto (España, 2021); 'Tobi y la turboguagua', de Verena Fels y Marc Angele (Alemania, 2020); y 'Yo voy conmigo', de Chelo Loureiro (España, 2024).

Por su parte, los cortometrajes elegidos para institutos fueron 'Alien0089', de Valeria Hofmann (Chile, Argentina, 2023); 'At Sixteen', de Carlos Lobo (Portugal, 2022); 'Kawauso', de Akihito Izuhara (Japón, 2023); 'Les Criminels', de Serhat Karaaslan (Francia, Rumanía, Turquía, 2020); 'Lluna de sal', de Mariona Martínez (España, 2024); y 'Dad's Sneakers', de Olha Zhurba (Ucrania, 2021).

La séptima edición de Ventana Cinéfila volverá a ofrecer a la comunidad educativa una cuidada selección de películas, que estará disponible en Filmin del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2026.

La comunidad educativa podrá acceder al canal solicitando el código de visionado a través de un formulario que estará publicado en la web de cada festival.

Dirigido exclusivamente a los centros escolares y de carácter gratuito, Ventana Cinéfila representa una apuesta firme de cinco de los festivales de cine más importantes de España por la educación en cultura audiovisual.

El proyecto está abierto a todos los centros educativos interesados en participar, reafirmando su compromiso con la formación de los espectadores del mañana y el fomento de la cultura cinematográfica en el ámbito educativo español.