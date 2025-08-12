Un proyecto de una estudiante de la ULE fomentará el hábito lector en el municipio de Lorenzana

LEÓN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de una estudiante del grado en Educación Primaria de la Universidad de León (ULE) fomentará la lectura en el municipio leonés de Lorenzana (Cuadros).

Enmarcado en el programa Ralbar 2025 impulsado por la institución académica en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, la propuesta de María Campoy titulada 'Fomento de la lectura en el entorno rural', está abierta a todas las franjas de edad y propone actividades dinámicas y participativas que buscan recuperar el hábito lector, especialmente entre niños y jóvenes, al tiempo que crea espacios de encuentro y diálogo cultural para personas adultas.

En colaboración con el Ayuntamiento de Cuadros, el programa aprovecha tanto los recursos disponibles en la localidad como los servicios ya existentes -bibliobús, biblioteca municipal o bookcrossing- para ampliar la oferta cultural del verano, señala la ULE a través de un comunicado.

Entre las principales propuestas destacan un Club de Lectura con obras de autores leoneses, sesiones de cuentacuentos, talleres creativos, una exposición colectiva, una gymcana literaria y un concurso de microrrelatos que invitará a los participantes a escribir relatos ambientados en espacios del municipio.

Además, se habilitarán canales de comunicación en la red social Instagram para anunciar las actividades, mostrar el desarrollo del proyecto y compartir los resultados con la comunidad.

El cronograma de trabajo contempla una planificación detallada con sesiones semanales que combinan lecturas guiadas, encuentros y filandones, así como la elaboración de materiales audiovisuales. Se prevé incluso la participación de algunos autores en las sesiones del Club de Lectura, lo que enriquecerá el intercambio literario y permitirá a los asistentes conocer de cerca el proceso creativo.

Esta iniciativa, asegura María Campoy, está teniendo "buena acogida en el pueblo". "A la primera sesión asistieron poquitas personas y en la siguiente aumentó mucho, con lo cual está yendo bastante bien", ha añadido.

Este proyecto no solo pretende acercar los libros a los vecinos y visitantes de Lorenzana, sino también fomentar la creatividad, la expresión escrita y la conciencia medioambiental, continúa el comunicado.

En los talleres se dará prioridad al uso de materiales reciclados y se trabajará con cuentos clásicos, leyendas locales y propuestas interactivas que impulsen la imaginación y el pensamiento crítico.

El acto final, que se celebrará el último viernes de agosto, incluirá la entrega de premios del concurso de microrrelatos, la lectura de los relatos ganadores y la proyección de un vídeo-resumen con todas las actividades realizadas.

El evento estará abierto a toda la población, haya o no participado previamente en el proyecto, y servirá como cierre a un verano en el que Lorenzana se convertirá en un punto de encuentro en torno a la lectura, la cultura y la convivencia.