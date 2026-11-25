Integrantes del consorcio Envihei en la Univcersidad de León. - ULE

LEÓN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Envihei (Student-centered Learning for Environmental Sustainability at Higher Education Institutions), coordinado por la Universidad de León (ULE), abre nuevas perspectivas de colaboración internacional tras dos años de trabajo conjunto de cinco universidades europeas para incorporar la sostenibilidad ambiental a la enseñanza universitaria mediante metodologías educativas innovadoras.

La búsqueda de posibles líneas de trabajo, nuevas alianzas y oportunidades de financiación que permitan dar continuidad a las iniciativas desarrolladas ha centrado parte de la última reunión transnacional del consorcio, celebrada en León, en la que quince investigadores de España, Austria, Polonia, Bélgica y Dinamarca han hecho balance de los resultados y definido las actuaciones pendientes para el cierre del proyecto.

La reunión ha concluido con la definición de las últimas actividades y publicaciones previstas para el cierre de Envihei, lo que consolida la colaboración entre las universidades participantes y el papel de la Universidad de León en el impulso de una educación superior más innovadora y comprometida con la sostenibilidad ambiental, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, Envihei ha trabajado en la integración de la sostenibilidad en la formación universitaria a través de metodologías de aprendizaje innovadoras y centradas en el estudiante. Entre sus principales resultados figura el desarrollo de un programa internacional de formación del profesorado, orientado a incorporar el aprendizaje basado en proyectos y problemas (ABP) y las competencias en sostenibilidad a la actividad docente.

Esta formación se ha trasladado posteriormente a las aulas mediante 18 experiencias piloto, desarrolladas por 31 docentes y con la participación de 716 estudiantes. Organizados en equipos, los participantes han abordado desafíos reales relacionados con la sostenibilidad desde distintas disciplinas académicas.

Otra de las iniciativas destacadas fue la Winter School 2026, celebrada en febrero en la Montanuniversität Leoben (Austria), que reunió a estudiantes y docentes de las universidades del consorcio para trabajar en equipos internacionales y desarrollar proyectos que incorporasen la sostenibilidad ambiental a diferentes ámbitos de conocimiento.

PREMIO GRUPO COMPOSTELA SOSTENIBLE 2026

Envihei ha generado también recursos educativos en abierto, disponibles a través de su página web, para facilitar que otras instituciones universitarias puedan conocer y aplicar las metodologías y experiencias desarrolladas durante el proyecto. El conjunto de estos avances ha contribuido al reconocimiento de la iniciativa con el primer Premio Grupo Compostela Sostenible 2026, que distingue su contribución a la sostenibilidad y la innovación en la educación superior.

La reunión ha sido inaugurada por María José Vieira, vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la ULE en unas jornadas celebradas en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial que han contado con el apoyo de la Oficina de Proyectos Internacionales de la Universidad de León.