Un proyecto invita a descubrir el Campo Grande de Valladolid a través del oído

García Pellitero utiliza uno de los QR del recorrido. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Paisaje Sonoro del Campo Grande' invita al ciudadano a descubrir este "pulmón y corazón de la ciudad" a través del oído, con un recorrido diseñado a través de diez puntos que permitirán escuchar activamente los sonidos del parque y relacionarlo con sensaciones.

"Este itinerario acerca a la ciudadanía, de una forma positiva, los diferentes sonidos y la percepción que tiene cada persona de los mismos. Va a permitir a las personas tomar conciencia de cómo el ruido afecta de manera diferente según estamos en unas zonas o en otras", ha apuntado la técnico Azucena de la Cruz durante la presentación de la iniciativa, con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, y en la que también ha estado presente el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero.

Los diez puntos seleccionados cuentan con códigos QR y comienzan en el Paseo Principal; para continuar en el palomar; otro en el interior del parque; la pajarera; la fuente de la Fama; la pérgola; el parque infantil; la cascada; la faisanera y el estanque.

En todos ellos el proyecto anima a cerrar los ojos, identificar los sonidos que se escuchan y reflexionar sobre ellos: "si resultan agradables; es un lugar calmado o animado; si los sonidos encajan con el espacio en el que se está y si ayudan a relajarte".

Desde el proyecto se anima, sobre todo, a parar en el paseo principal, la zona del estanque y aves, los jardines interiores y los espacios de paso con presencia urbana. Se trata de vivir el parque "de una forma diferente", según recogen los trípticos diseñados para promover la iniciativa.

"Es otra manera de recorrer el Campo Grande", ha añadido García Pellitero que ha reconocido que tampoco hay una manera de visitar este "pulmón y corazón" de la ciudad. La iniciativa, ha incidido, habla del ruido "en positivo" ya que siempre que se habla de él suele hacerse "en negativo" por las "molestias y distorsiones" que puede generar también.

REFUGIO ACÚSTICO

Este proyecto, desarrollado en colaboración con la ingeniería acústica Audiotec, plantea una nueva forma de entender el entorno urbano, al incorporar el sonido como un elemento clave en la experiencia humana y en el bienestar ciudadano.

El Campo Grande se presenta de esta forma como "un ejemplo paradigmático de refugio acústico en pleno entorno urbano".

"Su combinación de vegetación madura, elementos de agua, fauna y espacios abiertos genera un ambiente sensorial que contrasta con el ruido del tráfico circundante, especialmente de vías como el Paseo de Zorrilla", han apuntado desde el Consistorio.

El estudio se ha basado en una metodología multidimensional que combina mediciones acústicas, modelización digital, registros sonoros y encuestas de percepción ciudadana.

Entre las principales conclusiones destaca el papel de los sonidos naturales como elementos restauradores. El agua de fuentes y estanques, así como el canto de las aves, no solo son percibidos como agradables, sino que actúan como 'enmascaradores' del ruido urbano.

Zonas como el estanque, la pajarera y la fuente de la Fama han sido identificadas como espacios de alta calidad sonora, valorados por los usuarios por su capacidad para generar calma y desconexión.

Asimismo, se constata que, aunque el ruido del tráfico penetra en ciertas áreas, la vegetación del parque funciona como una eficaz barrera acústica natural Como resultado de este análisis nace el 'Paseo Sonoro del Campo Grande', una experiencia diseñada para fomentar la escucha activa y consciente del entorno.

"Esta iniciativa no solo propone una actividad de ocio y conexión con el entorno, sino que también permite generar una auditoría acústica dinámica, incorporando la participación ciudadana en la monitorización del paisaje sonoro desde una perspectiva psicoacústica", explican desde el Consistorio.