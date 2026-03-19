El proyecto Laboris Helmántica de Salamanca facilita 32 contrataciones de personas con dificultad de acceso a un trabajo

SALAMANCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Laboris Helmántica del Ayuntamiento de Salamanca ha contribuido a la contratación de 32 personas con dificultad de acceso al mercado laboral mediante accciones formativas de las que se han beneficiado 116 personas.

Así se ha puesto de manifiesto durante la entrega de diplomas de seis de estas acciones en las que han participado 64 personas, 18 de las cuales ya han encontrado un puesto de trabajo y el resto realiza entrevistas con empresas de la ciudad.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha asistido a la entrega de estos diplomas correspondientes a los cursos 'Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil', la segunda edición de 'Asistentes personales y personas de compañía', 'Personal de venta en tienda y almacén', 'Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales', la segunda edición de 'Mantenimiento de edificios e instalaciones' y 'Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas'.

De esta forma, según ha destacado Miryam Rodríguez, el Ayuntamiento continúa creando oportunidades de trabajo para las personas desempleadas de Salamanca, con especial incidencia en aquellas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Todas estas iniciativas son fruto del contacto directo y continuo que el Ayuntamiento mantiene con las empresas de la ciudad para atender la cobertura específica de determinados perfiles de trabajo, han apuntado fuentes municipales.

La concejala ha añadido que esta inversión social revierte en la producción de riqueza en la ciudad al repercutir no sólo en las personas directamente beneficiadas de la formación, sino también en el resto de la sociedad y en la modernización de los barrios de la ciudad.

A su vez, ha indicado que contribuye a fijar población, pues la formación facilita el incremento de las posibilidades de acceso al mercado de trabajo y, por tanto, que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Salamanca.

RESULTADOS

Desde la puesta en marcha del proyecto Laboris Helmántica, se han desarrollado 11 acciones que han formado en total a 116 personas, de las que 32 ya han encontrado un puesto de trabajo y el resto están en proceso de realización de entrevistas.

Otras 131 personas participarán a partir de este mes en otros cinco cursos, en concreto la segunda edición de 'Dinamiación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil', 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales', 'Formación básica para celadores/as', 'Camarera/o de pisos' y 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales'.

El proyecto Laboris Helmántica cuenta con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, de los que el 60 por ciento (923.379,34 euros) corresponden a ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027 y el 40 por ciento restante (615.586,23 euros) es aportado por el Ayuntamiento de Salamanca.

Hasta diciembre del año 2026 se convocarán seis acciones formativas a mayores de las mencionadas anteriormente, cada una de ellas con 15 becas remuneradas, integradas en el correspondiente Itinerario Individualizado de Inserción, en concepto de asistencia a fin de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares y por un importe de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75 por ciento del IPREM del año en vigor. Todos los detalles se pueden consultar en la página web https://www.aytosalamanca.es/en/w/laboris-helmántica.

REQUISITOS

Para para participar y ser beneficiarias de las ayudas económicas, los interesados deben ser personas físicas con plena capacidad de obrar que reúnan una serie de condiciones.

En concreto, deben ser de nacionalidad española, de algún estado miembro de la Unión Europea o persona extranjera con autorización de residencia y trabajo; tener el empadronamiento en Salamanca capital, excepto personas provenientes del Centro de Inserción Social, con arraigo en la ciudad, mediante informe del citado centro; y estar inscrita como persona desempleada no ocupada en cualquiera de las dos Oficinas de Empleo de la ciudad.

Asimismo, ha de pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: personas desempleadas de larga duración; personas mayores de 45 años, en particular mujeres; personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento; otras personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, incluidas aquellas que se encuentren en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación en sus múltiples facetas, acreditada por un informe de los Servicios Sociales.

Son preferentes las personas que procedan de la zona trastormesina (Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Los Alambres, El Arrabal, Teso de la Feria, San José y La Vega), zona Noroeste (Pizarrales, El Carmen y Blanco), y zona norte (Garrido Norte).

No obstante, la convocatoria está abierta a todos los barrios de la ciudad si las plazas no se cubren con personas de las zonas anteriormente mencionadas.