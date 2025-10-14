Un proyecto participativo de fotografía centra los actos del Día Internacional de las Mujeres Rurales en Soria

SORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto participativo de fotografía será el eje central de los actos del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se celebrará este miércoles, 15 de octubre, en la localidad soriana de Monteagudo de las Vicarías.

La exposición fotográfica 'Reveladas, mujeres en el foco' es el resultado de un proyecto participativo dirigido por la fotógrafa soriana Blanca Almazán, según han informado desde la Diputación de Soria, organizadora del evento.

A través de varios talleres realizados en distintas localidades de la provincia, las mujeres participantes han recreado fotografías antiguas propias, mostrando la evolución de sus historias, tradiciones y vidas a lo largo del tiempo.

La exposición permite conectar generaciones y poner en valor el papel de la mujer rural en la historia y la vida cotidiana de nuestros pueblos.

El evento se enmarca dentro del Programa DIPSORI@, Mujeres y Mundo Rural Haciendo Red, promovido por la Diputación de Soria a través del Departamento de Servicios Sociales.

La jornada busca fortalecer redes de colaboración, poner en valor a las mujeres rurales y generar espacios de encuentro y participación en toda la provincia.

La celebración contará con cerca de un centenar de mujeres y la asistencia de la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto y de la vicepresidenta de la Institución Provincial de Soria, María José Jiménez.