El concejal de Urbanismo, González-SAlamanca (izda); el alcalde José Mazarçías; la concejal de Turismo, May Escobar, y el concejal de Hacienda, José Luis Horcajo - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia ha presentado este martes el borrador de presupuesto municipal para el ejercicio de 2027, con un total de 84,3 millones de euros, de los que las partidas más notables son las de 9,1 millones en inversiones, 7,3 en servicios sociales y casi 31 millones en gestión de personal.

El borrador será llevado al pleno municipal ordinario del 27 de noviembre, tal como ha anunciado el alcalde de la ciudad, José Mazarías, en la presentación del documento que ha hecho junto a los tenientes de alcalde José Luis Horcajo (concejal de Hacienda), Alejandro González-Salamanca y May Escobar.

Mazarías ha definido las cuentas como unos presupuestos "razonables y necesarios, que responden a las necesidades y a la realidad de Segovia" y ha defendido que se han elaborado "desde la responsabilidad y el equilibrio económico".

El primer edil ha explicado que en los partidos de la oposición municipal busca "apoyos o abstenciones", al tiempo que ha recordado que en la historia reciente el equipo de gobierno 'popular', en minoría, vio rechazado el presupuesto de 2025 en el pleno de diciembre de 2024 con doce votos a favor, los del PP, y 13 en contra (PSOE, Segovia En Marcha, IU, Ciudadanos y VOX).

EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y GASTOS.

Entre los ingresos destacan los impuestos directos, con 26,215 millones de euros; las tasas municipales, con 17,59 millones, y las transferencias corrientes de otras administraciones, con 26,2 millones.

En el apartado de gastos, el capítulo de Bienes y Servicios cuenta con 29,57 millones para cubrir el agua, la electricidad, la limpieza, la recogida de residuos y el mantenimiento de parques y jardines.

La partida de personal alcanza los 30.913.187,44 euros, casi 1,32 millones más que en el ejercicio anterior.

Esta cantidad permitirá aplicar la subida salarial del 4,5 por ciento prevista para los empleados públicos, y seguir cubriendo vacantes y jubilaciones.

Para 2027 se prevé incorporar dos letrados municipales, dos operarios de inspección de servicios, dos agentes de segunda actividad, un oficial telefonista para la atención al ciudadano y un oficial de segunda actividad, entre otros.

Las políticas sociales contarán con 7,3 millones de euros, con especial atención a las personas mayores, a quienes están en situación de dependencia y a los colectivos que requieren más apoyo.

El Servicio de Ayuda a Domicilio llega a los 2.720.000 euros, 920.000 más que en el presupuesto anterior, y el de Comida a Domicilio dispondrá de 572.423,47 euros, 266.672 más y más del doble de su dotación previa.

El personal asistencial suma 3.147.107,95 euros, con un incremento de 596.953,80 euros que reforzará los programas del Acuerdo Marco sobre protección de la infancia, inclusión social y prevención de las adicciones.

El capítulo de inversiones suma 9.142.586,22 euros y recoge 22 actuaciones, algo por debajo de los 9,6 millones del proyecto de 2026.

La mayor es la continuidad de las obras del 'Centro de Interpretación del Acueducto', con 2.194.530,19 euros de financiación íntegramente municipal.

La rehabilitación residencial recibe 1.240.072,50 euros para una nueva convocatoria de los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada, destinada a 52 viviendas de San Millán, con 960.000 euros de fondos europeos y 280.000 municipales.

Las vías públicas concentran 1.517.513,72 euros, de los que 1.042.513,72 se reservan para la primera fase del 'Recinto Ferial', financiada con un millón procedente de la venta del antiguo matadero municipal y 42.513,72 euros de otros aprovechamientos.

El Plan de Asfaltado cuenta con 475.000 euros y el abastecimiento de agua con 873.019,95, repartidos entre la renovación de la red del polígono industrial de Hontoria y las actuaciones en el embalse de Puente Alta.

OTRAS PARTIDAS

En lo que respecta a otras partidas, se destinan 275.000 euros a la mejora de centros educativos, frente a los 400.000 previstos en el proyecto de 2026.

El presupuesto del Instituto Municipal de Deportes aumenta en 447.000 euros y contempla una inversión de 856.000 euros.

Incluye 475.000 euros para el módulo cubierto de atletismo y 351.000 para renovar el césped del campo de La Albuera, además de tres actuaciones de 18.000 euros cada una en las pistas Antonio Prieto, el campo de fútbol 7 y los campos de Nueva Segovia.

Sobre el módulo, Mazarías ha afirmado que se construirá, ha recordado que ha enviado 21 cartas a la ministra Tolón sin respuesta (para acelerar la participación estatal en el proyecto) y ha señalado que la Junta de Castilla y León ha consignado una partida.

Los Planes de Actuación Integral aportan 896.000 euros para la reforma del Centro Integral de Servicios Sociales 'Jesús Mazariegos' y 684.915,67 euros para equipar el Teatro Cervantes.

El alcalde ha precisado que la obra de recuperación del teatro no incluye butacas, telón ni sistemas de iluminación y sonido, por lo que el equipamiento corresponde al Ayuntamiento.

Se suman 300.000 euros para minibuses eléctricos, 72.600 para una comunidad energética con instalación fotovoltaica y 40.027 para los accesos a La Cárcel.

La seguridad y la movilidad suman cerca de 200.000 euros: 75.000 para un radar de tramo en la Cuesta de los Hoyos, otros 75.000 para el control de accesos a la Zona Espacio Intermodal, 23.907,19 para equipos de transmisión de la Policía Local y 20.000 para chalecos de protección balística del mismo cuerpo de seguridad ciudadana.

Mazarías ha destacado que la ejecución del presupuesto de 2026 se situaba en el 61,21 por ciento a finales de noviembre, con 66.543.308,28 euros pagados, y que a 29 de octubre se habían publicado 65 licitaciones, frente a las 32 de todo 2022 (fecha en la que aún no gobernaba su equipo).

También ha subrayado que el Ayuntamiento ha podido compatibilizar la rebaja de impuestos y tasas aprobada en septiembre con el mantenimiento de los servicios, gracias a una gestión más eficiente.

El alcalde ha defendido que las cuentas son "igual de razonables que las del año pasado" y ha confiado en que salgan adelante "por el bien de todos los segovianos y de nuestra ciudad".