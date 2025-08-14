'Proyecto Relevo' en Ávila ha permitido reabrir o evitar el cierre de 11 negocios en el medio rural en cinco meses

ÁVILA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila hace balance positivo de la iniciativa 'Proyecto Relevo Generacional en el Negocio Rural de Ávila', puesta en marcha el pasado mes de abril, que ha permitido reabrir o evitar el cierre de 11 negocios en el mundo rural en apenas cnco meses de trabajo.

"Un porcentaje bastante alto", en el marco de una cartera activa que ha llegado a incluir 62 establecimientos, tal y como ha explicado este jueves el vicepresidente primero de la Institución provincial abulense, Jesús Martín, quien ha apuntado que actualmente, 51 negocios continúan disponibles, mientras que se trabaja con otros 50 potenciales para ampliar la oferta.

El vicepresidente ha detallado que las acciones virtuales, desarrolladas principalmente a través de Facebook e Instagram, han permitido identificar, describir y poner en contacto a propietarios que se jubilaban con emprendedores interesados.

En Instagram, el proyecto ha alcanzado 785 seguidores y más de 50.000 visitas al perfil en los últimos 30 días. En Facebook, la cifra ha sido de 862 seguidores y más de 193.000 visualizaciones en el mismo periodo.

En cuanto al origen de las visitas, el vicepresidente ha indicado que Ávila concentra el 46% de ellas y Madrid el 20%. Por edades, un 31% corresponde a personas de entre 45 y 54 años, un 32% a la franja de 35 a 44, y un 15% a visitantes entre 25 y 34. "Demuestra que los negocios de los pueblos son atractivos para gente de grandes ciudades, que ve en ellos un proyecto de vida", ha afirmado.

El perfil de los nuevos emprendedores es mayoritariamente familiar, con edades cercanas a los 40-45 años, y con la intención clara de establecerse de forma permanente en el medio rural. Algunos han llegado desde Madrid y otros incluso desde Argentina, para dar continuidad a un negocio y a la vida en el municipio.

Entre los 11 negocios reabiertos o salvados del cierre destacan ocho bares municipales ubicados en Langa, Navatalgordo, Padiernos, Barromán, Crespos, Mirueña de los Infanzones y Papatrigo, además de una residencia canina y un taller.

Según ha explicado Martín, se hace un seguimiento del negocio que se anuncia en redes que puede quedar disponible, se visitan las empresas, se "da mucha participación a los agentes de desarrollo rural y a los ayuntamientos" y "ahí radica el éxito de esta acción", ha valorado.

Se ha habilitado un correo electrónico a disposición de todas aquellas empresas o particulares, posibles emprendedores, que se interesen en este proyecto, que es negocioruralávila@diputacionavila.es.

Como segunda fase del proyecto, la Diputación celebrará dos ferias presenciales: el 20 de septiembre en Natura Ávila y el 18 de octubre en El Barco de Ávila. Estas citas reunirán a propietarios y potenciales emprendedores para favorecer el contacto directo y facilitar la reapertura de negocios. Durante los encuentros se entregarán catálogos con la oferta disponible y se organizarán reuniones con entidades como la Cámara de Comercio, con el fin de garantizar el éxito de las nuevas aperturas.