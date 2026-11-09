Los proyectos de economía social generan unos 30.000 empleos en CyL

Entrega de los Premio de Cooperativismo y Economía Social de la Junta. - JCYL

ZAMORA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presidido la XVII edición de los Premios al Cooperativismo y la Economía Social y ha asegurado que según las últimas estimaciones son cerca de 30.000 los empleos vinculados a la economía social en Castilla y León.

En esta convocatoria estos premios han reconocido la trayectoria de Alta Moraña Sociedad Cooperativa, la iniciativa empresarial de Mayuka Sociedad Cooperativa, la actividad de La Encina Servicios Integrados y la contribución de Enrique Cabero Morán al desarrollo de este modelo económico.

La entrega de estos reconocimientos ha tenido lugar en Zamora y estos premios buscan distinguir el trabajo desarrollado por cooperativas, sociedades laborales y otras entidades de economía social, así como la contribución de personas e instituciones al desarrollo del sector en Castilla y León.

En la categoría de 'Mejor Empresa Cooperativa del Año', el reconocimiento ha recaído en Alta Moraña Sociedad Cooperativa, constituida en 1980 en San Pedro del Arroyo, en la provincia de Ávila.

La entidad ha superado los 600 socios en 2026 y desarrolla su actividad en los ámbitos de la alimentación animal, los productos lácteos y la prestación de servicios a las explotaciones. Su trayectoria empresarial se extiende durante más de cuatro décadas.

El premio a la 'Mejor Iniciativa Cooperativa' ha sido para Mayuka Sociedad Cooperativa, que desarrolla su actividad en el ámbito de la formación en educación animal. La entidad cuenta con un método propio de enseñanza registrado y mantiene una vinculación con la Universidad de Valladolid a través de distintas iniciativas de colaboración.

Entre ellas figura el proyecto Pet-Wallet, centrado en el desarrollo de credenciales digitales para acreditar formación relacionada con la tenencia responsable de animales.

Por su parte, La Encina Servicios Integrados S.L.U. ha recibido el reconocimiento a la 'Mejor Empresa con Otras Formas Jurídicas de Economía Social'. La entidad nació en el año 2000, promovida por Cáritas Diocesana de Salamanca, y desarrolla actividades de jardinería, medio ambiente, limpieza y control de plagas. La empresa cuenta con más de 160 trabajadores y su actividad incorpora la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, así como el acompañamiento en su incorporación al mercado ordinario de trabajo.

El cuarto reconocimiento, correspondiente a la Persona o Entidad que más se ha distinguido por su contribución al desarrollo del cooperativismo y la economía social, ha sido concedido a Enrique Cabero Morán, presidente del CES de Castilla y León desde 2019 y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Salamanca.

El galardón reconoce su trayectoria docente e investigadora y su vinculación con el cooperativismo y la economía social, tanto desde el ámbito universitario como desde su actividad institucional. Su trabajo ha estado relacionado con el estudio, la formación y la transferencia de conocimiento en este ámbito.

Los Premios al Cooperativismo y la Economía Social tienen carácter honorífico y consisten en un trofeo emblemático y la correspondiente acreditación oficial.

Durante su intervención, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha hecho referencia a la dimensión del sector en Castilla y León y ha señalado que las estimaciones difundidas en 2025 situaban en cerca de 30.000 los empleos directos vinculados a la economía social en la Comunidad.

Asimismo, ha mencionado el estudio de monetización del impacto socioeconómico elaborado por la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la UVA, que cifra en 1.067 millones de euros anuales los beneficios directos e indirectos asociados a sus principios y valores, de los que 683,6 millones corresponden a rentas salariales netas que reciben los hogares.

El consejero también se ha referido a algunos de los retos del sector, entre ellos el incremento de su dimensión y visibilidad, la incorporación de tecnología, la innovación, la mejora de la competitividad y la apertura de nuevos mercados.