PSCL echará el resto en una precampaña por el cambio basada en la cercanía y en el tú a tú

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Castilla y León ha iniciado la precampaña electoral de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo con el objetivo de "echar el resto" para tratar de "convencer" y de "persuadir" a los ciudadanos de la necesidad de facilitar un cambio en la Comunidad Autónoma tras casi 40 años de gobiernos consecutivos del PP y siete de un Alfonso Fernández Mañueco al que ven "en tiempo de descuento".

Bajo el lema 'Aquí comienza el cambio', el Partido Socialista de Castilla y León ha diseñado una precampaña electoral basada en la "empatía", en la "cercanía" y en el "tú a tú" con los vecinos, en sintonía con el perfil del candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha destacado el secretario de Organización del PSCL, Daniel de la Rosa.

"El cambio comienza con una precampaña diferente, sin filtros y sin poses, honesta, cercana y próxima a la gente y a todos los territorios", ha explicado De la Rosa que ha ahondado en que a lo largo de las próximas siete semanas los socialistas de Castilla y León estarán en cada comarca y en cada provincia de la Comunidad en una labor de "escucha activa" que quieren hacer "persona a persona".

Dicho esto, ha aclarado que ese trabajo "codo a codo" con la gente se compatibilizará con actos de partido en los que esperan contar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con varios ministros, si bien estas fechas no están cerradas. "Me encantaría poder contar con él --Pedro Sánchez-- en la campaña de Castilla y León", ha reconocido De la Rosa que ha reivindicado el "evidente" liderazgo de Pedro Sánchez para añadir: "Si hay alguien que pueda movilizar es el presidente".

"Es aquí y ahora cuando comienza el cambio en Castilla y León, no puede dilatarse más en el tiempo", ha insistido Daniel de la Rosa que ha asegurado que a lo largo de las próximas semanas los socialistas echarán el resto "de forma humilde pero con ambición" para intentar sumar a la mayoría social al proyecto de cambio que encabeza Carlos Martínez.

Daniel de la Rosa se ha dirigido tanto a los ciudadanos progresistas como a la gente desencantada y harta del Partido Popular para pedir que el 15 de marzo culmine con un cambio de gobierno en una Comunidad que, según ha lamentado, desde 1987 "no ha conocido otro color político".

En este sentido, ha reiterado que el próximo 15 de marzo estará en juego si los ciudadanos apuestan "por 40 años más cuatro" del PP y si siguen dando validez "al peor presidente que ha tenido nunca Castilla y León" o si dan su confianza a Carlos Martínez, a quien ha reivindicado una vez más como "el alcalde de todos" que estará arropado por un equipo de personas "honestas" y "con amplia experiencia" de gestión.

"Cualquier vecino y vecina se va a poder identificar, nos podrá identificar como uno de los suyos para otorgar el préstamo de confianza", ha concluido De la Rosa en la presentación de la precampaña en la que ha estado acompañado por la vicesecretaria general del PSCL, Nuria Rubio, que ha compartido que el cambio "es más necesario que nunca" y que "sólo es posible" de la mano del PSOE y de Carlos Martínez.

"Sólo hay dos opciones posibles, o gobierna Mañueco con sus políticas de abandono al territorio, a los profesionales y a las personas o gobierna Carlos --Martínez--", ha zanjado Nuria Rubio que ha apelado al lema 'Aquí comienza el cambio' para ahondar en el "hartazgo" de los ciudadanos.