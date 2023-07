PSCL hace bandera de la "extraordinaria gestión" de Sánchez frente a Feijóo y a un PP que "no tienen palabra"

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Comité Electoral del PSOE de Castilla y León y portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Rosa Rubio, ha hecho bandera de la "extraordinaria gestión" del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, "muy beneficiosa" para la Comunidad Autónoma, frente al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de carecer de palabra y de haber vendido los derechos por el poder.

"El Partido Popular no tiene palabra. Feijóo no tiene palabra. Ha pasado con el Pacto de Extremadura, con la Reforma Laboral, con el impuesto a la banca y a las eléctricas, iban a derogar el sanchismo y al final se van a acabar derogando a sí mismos", ha ironizado Rubio que ha acusado al PP de no tener "ni plan, ni proyecto, ni palabra".

Rosa Rubio ha reivindicado en este sentido que el Gobierno de España se ha dedicado "a gobernar y a trabajar" mientras que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular "se han dedicado a manipular y a mentir", en un ejemplo de lo que está en juego, a su juicio, en las elecciones del 23 de julio y que ha resumido con un "gestión o manipulación, gobierno o mentira, avanzar o retroceder o progresar o volver atrás".

En una rueda de prensa a cinco días de comenzar la campaña electoral de las generales, la portavoz del Comité Electoral del PSOE de Castilla y León ha apelado una vez más al voto útil desde el convencimiento de que los socialistas son "los únicos" que pueden parar "la entrada de la extrema derecha más radicalizada", en alusión expresa a la posibilidad de que Santiago Abascal sea el próximo vicepresidente en un Gobierno del PP, como ha ocurrido ya en Castilla y León donde hay un vicepresidente --Juan García-Gallardo-- que, según ha reprochado, llama "trapo arcoíris" a la bandera LGTBI.

"O el Partido Socialista gobernando o Abascal de vicepresidente", ha zanjado Rosa Rubio que sólo ve dos opciones, "o se vota al PSOE o se vota a Vox". En este sentido, ha asegurado que los socialistas de Castilla y León van a "pelear" para que el PP no abra la puerta de las

instituciones a Vox, "como ha hecho en Castilla y León retrocediendo en derechos" en materias como el colectivo LGTBI, el Diálogo Social o la violencia de género, "una lacra con la que hay que acabar".

Y ha acusado a PP y a Vox de estar más preocupados por las oficinas antiokupas, cuando en toda la Comunidad sólo ha habido siete consultas presenciales, sin poner en marcha los centros de atención 24 horas a las víctimas de violencia de género. "Se ven perfectamente las prioridades de Vox y del Partido Popular de Abascal y de Feijóo (...) Nos quieren amordazar, pero no lo van a conseguir", ha sentenciado Rubio que ve "en juego" el futuro de Castilla y León y de España.

La portavoz del Comité Electoral del PSOE de Castilla y León ha asegurado que encaran el inicio de la campaña electoral de las generales "con ilusión, ambición y, sobre todo, con la responsabilidad de saber todo lo que está en juego y con un objetivo muy claro, consolidar al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez".

Para ello, ha explicado, el Partido Socialista de Castilla y León ha puesto "toda la maquinaria en marcha" con "un batallón de los mejores hombres y mujeres" que, según ha reivindicado, van a "pelear con uñas y dientes" y "en todos y cada uno de los rincones" de la Comunidad para que no se pierda "ni uno sólo de los derechos conseguidos".

Y ha recordado también que en la crisis del COVID, el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Castilla y León 1.500 millones de euros para luchar contra la pandemia, a los que ha añadido otros 2.000 millones de fondos europeos "para que nuestra tierra se modernice, sea digital y tenga una transición ecológica justa". Según sus datos, Castilla y León ha sido la quinta comunidad autónoma que más fondos ha recibido del Gobierno de España y que más apoyos ha tenido por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Gracias al Gobierno de España, por fin se va a acabar con la

brecha digital en nuestra tierra, porque la banda ancha va a llegar hasta el último rincón, hasta el último pueblo de Castilla y León", ha augurado la socialista que se ha congratulado de que el país haya tenido al mejor presidente que podía tener en el peor momento.