PSCL mantiene líneas rojas al PL de Violencia de Género y advierte al PP: "No vamos a permitir que nos utilicen"

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PSCL y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Nuria Rubio, ha asegurado que el PSOE mantiene "líneas rojas" al Proyecto de Ley de Atención Integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León --la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades votará mañana las enmiendas parciales-- y ha advertido al Grupo Popular de que los socialistas no van a permitir que les usen ni les utilicen para que el PP saque adelante una ley con la que "blanquearse" de cara a la próxima cita con las urnas y presentarse como los adalides y de defensores de las mujeres.

"No vamos a permitir que nos usen y que nos utilicen", ha insistido Nuria Rubio que se ha amparado en las peticiones de todo el colectivo feminista con el que, según ha afeado al PP, "no han tenido la decencia de sentarse a dialogar".

Rubio ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene vivas 103 enmiendas entre las que hay líneas rojas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, los centros de emergencia y las mujeres con discapacidad. "Sin esas enmiendas el PSOE no va a aprobar la ley", ha asegurado y ha avanzado que las enmiendas --UPL-Soria ¡Ya! defenderán más de 20 y Francisco Igea y Pablo Fernández, del Grupo Mixto, alrededor de una veintena cada uno-- se votarán de una en una y por separado para que quede "meridianamente claro" donde está cada uno.

La viceportavoz del Grupo Socialista ha acusado al Grupo Popular de estar "haciendo pinza" con Vox al aprovecharse de la negativa de los de Santiago Abascal a este texto para rechazar así las enmiendas de los partidos en la oposición.

Rubio ha vaticinado además que el Proyecto de Ley de Atención Integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León puede no llegar a pasar de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de mañana y ha añadido que, de salir adelante, podría ser tumbado en el pleno, que en principio sería el de los días 16 y 17 de diciembre, si bien se ha mostrado partidaria de habilitar el mes de enero para continuar con esta norma.

La dirigente socialista ha insistido en que sin las enmiendas del Grupo Socialista el Proyecto de Ley de Atención Integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León "está incompleta" y ha pedido que la nueva norma "sea útil" para las mujeres víctimas de la violencia machista.