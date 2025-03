El PSCL pide una "movilización masiva" en la manifestación del sábado por la sanidad pública: "Razones no nos faltan"

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSCL, Daniel de la Rosa, y el resposable de Sanidad en la nueva Ejecutiva, Jesús Puente, han hecho un llamamiento este jueves a los ciudadanos de Castilla y León a acudir a la manifestación del sábado 15 de marzo en Valladolid en defensa de la sanidad pública.

"Razones no nos faltan", ha lamentado De la Rosa que ha insistido en la necesidad de que haya una "movilización masiva" por las calles de Valladolid para reivindicar "lo que es justo" y para "defender y pelear" por una mejor sanidad pública en Castilla y León después de que el Gobierno autonómico haya destinado 108 millones a la sanidad privada en su estrategia para rebajar las listas de espera.

A esto han añadido que la sanidad de Castilla y León está hoy peor que antes de la pandemia del coronavirus y han asegurado que hay 200 médicos de familia menos, 13 menos de urgencias y hasta 120 profesionales de enfermería menos.

Los socialistas han llamado a la movilización de las personas afectadas por las listas de espera, a los habitantes del Bierzo para que sigan visibilizando su lucha por la falta de especialistas, a los abulenses en su reclamación de la unidad de ictus, a los de Burgos para que el HUBU "deje de ser un lastre presupuestario" para la provincia y a los vecinos del resto de las provincias que sufren retrasos de infraestructuras y de servicios, con el caso de Salamanca que registra "las listas de espera más altas".

"Así no podemos seguir, necesitamos una dirección y un plan a cumplir", ha reclamado Jesús Puente que ha advertido de que la parálisis de la gestión de la Junta pone en peligro el sistema sanitario de Castilla y León.

Y cuando se cumplen cinco años de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus, De la Rosa ha lamentado que la Junta no haya aprendido nada de esa "terrible experiencia" que costó la vida a unas 20.000 personas en Castilla y León.

El dirigente socialista ha puesto como ejemplo las declaraciones de la ya ex directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, en las que afirmó que la crisis del COVID no fue de tanta gravedad para asegurar que esas palabras confirmaron "lo que realmente piensa y lo que pensaba" el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, "que no era para tanto".

De la Rosa ha acusado al presidente de haberse "escondido y parapetado" en la pandemia "con nula capacidad para asumir responsabilidades" y se ha mostrado convencido también de que si la Junta hubiese interiorizado bien todo lo sucedido durante la pandemia del coronavirus Castilla y León estaría hoy "más preparada y con más recursos" ante otra posible crisis o emergencia sanitaria.

"Fuimos otros los que tuvimos que tomar decisiones difíciles", ha rememorado el que fuera alcalde de Burgos en 2020 y ha reivindicado que en su caso concreto se adelantaron con medidas "por exceso" que "nadie cuestiona".