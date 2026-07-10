El PSCL tacha de "estafa" la gratuidad de la primera matrícula en CyL que tendrán que adelantar los universitarios

El secretario de Educación del PSOE en Castilla y León, Javier García, en la constitución de una de las comisiones parlamentarias - PSOE

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación del PSOE en Castilla y León, Javier García, ha tachado de "estafa" la gratuidad de la primera matrícula para los universitarios de la Comunidad Autónoma que tendrán que adelantar la cuantía de la tasa para recibir después una subvención de la Junta, en lo que ha considerado además una "operación de maquillaje" del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

"Son ayudas que distan mucho de la gratuidad anunciada por Mañueco en precampaña", ha advertido Javier García tras analizar la Orden de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas al alumnado que realice su primera matrícula de primer curso de grado universitario en la Comunidad.

El socialista ha hecho especial hincapié en que las familias de Castilla y León tendrán que seguir pagando la matrícula, "con la incertidumbre de no saber si se les aprobará o no la ayuda, y, si se les aprueba, cuándo la recibirán".

"La convocatoria, dicen, la harán en septiembre, se cerrará en octubre, luego habrá un plazo máximo de hasta seis meses para resolver la convocatoria y luego ya, sí, vendrá el pago si el alumno está entre los beneficiarios", ha relatado García que ha ironizado sobre el anuncio "con aires triunfalistas" de Fernández Mañueco al que ha reprochado la falta de compromiso de la Junta con la universidad pública.

García ha advertido además de que la medida de la Junta "llega tarde" puesto que el periodo de preinscripción en Castilla y León terminó el 3 de julio y el período de matriculación empezó el jueves día 9, cuando se publicaron las bases reguladoras de las subvenciones que se podrán solicitar desde septiembre. "Si se quería usar como medida para que el alumnado de Castilla y León opte por estudiar en su tierra, evidentemente no tiene ya ningún sentido", ha zanjado.

A esto ha añadido que la "supuesta gratuidad" se ha traducido en una bolsa de ayudas en concurrencia competitiva que dependerá de la partida presupuestaria que habilite la Junta cada año, "sin garantizar que todos los solicitantes que cumplen los requisitos reciben su ayuda", ha remarcado.

Por último, ha lamentado que la Junta ni haya optado por añadir la gratuidad para los empadronados en Castilla y León en el capítulo de exenciones y bonificaciones del Decreto que regula los precios públicos universitarios en la Comunidad. "Ahora ya sí nos queda claro por qué en abril de 2025 el Partido Popular votó en contra de la propuesta de gratuidad universitaria del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León y, además, la tildaron de música celestial", ha concluido.