El PSCyL aboga por hacer pedagogía con los jóvenes desde la política para evitar un "retroceso reaccionario"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha abogado por hacer pedagogía desde la política con los más jóvenes para evitar un "retroceso reaccionario" ante el "resurgir de las formaciones de ultraderecha".

Lo ha hecho en el marco de su participación en el homenaje a las víctimas del franquismo en el Monte de la Pedraja, en Villafranca Montes de Oca (Burgos), donde ha explicado que a tenor de las encuestas se puede ver que los jóvenes de entre 18 y 35 años "eligen de forma mayoritaria opciones políticas a la extrema derecha".

"Y esto es peligro", ha advertido el socialista, motivo por el que ha abogado por hacer pedagogía desde la política. "Estamos en un momento crucial, y desde el PSOE vamos a intentar combatir ese discurso con los valores, principios y ideas que nos han hecho ser defensores de la solidaridad, de la igualdad y de la libertad", ha apostillado.

"VILMENTE ASESINADOS"

Precisamente, los socialistas de Burgos y Miranda, ha remarcado De la Rosa, se han dado cita este sábado para rendir homenaje a todas las víctimas que fueron "asesinadas vilmente hace ya 89 años en el golpe de Estado de 1936 a manos de esas fuerzas reaccionarias fascistas que golpearon a España durante casi 40 años más".

Por ello, ha destacado la importancia de recordar lo que sucedió 50 años después de la muerte de Franco. "Este es un lugar que nos sirve como ejemplo, porque aquí fueron asesinadas más de 300 personas simplemente por su ideología política y porque defendían la libertad", ha lamentado el líder socialista.

Por todo ello, ha puesto en valor la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, en tanto en cuanto "no hay democracia si no hay memoria", razón por la que ha subrayado la importancia de celebrar actos reivindicativos de justicia y de memoria.