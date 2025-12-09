PSCyL acusa a Junta de "externalizar" el servicio informático y Sanz Merino defiende un diseño acorde a cambios

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha acusado a la Junta de "maltratar y abandonar" a su personal informático "externalizar proyectos" y perder la "soberanía técnica y tecnología", mientras que el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha defendido que se están dando "pasos necesarios" para diseñar unos servicios informáticos "acordes a los cambios que experimentan las nuevas tecnologías".

La procuradora socialista Laura Pelegrina Cortijo ha recordado al Ejecutivo autonómico durante la sesión plenaria de esta martes que los informáticos de la Junta son los responsables de la "evolución digital" de comunidad y del país y que con su "trabajo, tiempo y esfuerzo" han transformado la "administración en papel en administración electrónica".

Pelegrina Cortijo ha afeado al Ejecutivo autonómico de "deteriorar estructura, plantilla, organización y recursos" del cuerpo por "falta de voluntad política". "Los informáticos corporativos de la Junta de Castilla y León denuncian 26 años de abandono total. La plantilla exige mejoras laborables. El plan de empleo y el catálogo de puestos de trabajo está obsoleto. La Junta de Castilla y León lleva desde el año 1999 sin adaptar los puestos de trabajo a las nuevas tecnologías", ha espetado la socialista que ha resumido en que todo eso se traduce en "un deterioro en la calidad de los servicios públicos para el ciudadano porque falta plantilla".

Al hilo de estas palabras, ha incidido en que la plantilla denunica la "inexistencia" de un plan director de Informática y "alertan del riesgo de externalización total de proyectos informáticos". "La Junta está privatizando los proyectos informáticos, los recursos y los procesos. Está perdiendo la soberanía técnica y tecnológica. La nueva administración electrónica es un suicidio para la administración autonómica. Escuchen y actúen", ha zanjado.

En su turno, Sanz Merino ha recordado que se está trabajando en esas demandas y que en 2003, "el plan de empleo del personal informático ya preveía la funcionalización", pero que no se pudo culminar, "por diferencias sindicales".

En este punto, ha subrayado que la Consejería tiene "contratos externos" de origen "en la mayoría de los casos un origen en los fondos europeos". "Por lo tanto tiene un carácter coyuntural y lo único que puedo decirle es que la Junta tiene el mayor interés en poder terminar esta cuestión pero lógicamente dentro del arco normativo adecuado".