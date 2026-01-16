PSCyL acusa a Mañueco de "mercadear" con la Sanidad: "La están desmantelado para el negocio de cuatro amigos"

Carlos Martínez y Jesús Puente presiden la reunión con las plataformas por la sanidad pública. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha acusado hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "mercadear" con la "salud de las personas" y apuntar a que su "desmantelamiento progresivo" es una cuestión de "negocio para cuatro amigos".

"Es una estrategia de desmantelamiento progresivo de la sanidad de nuestra comunidad bajo una perspectiva económica. Al señor Mañueco y a la derecha le importa poco la sanidad pública, le importa el negocio que en torno a la sanidad existe. Y ese desmantelamiento progresivo se ve por la falta de inversiones, de dotación de infraestructuras y profesionales que en Castilla y León no ha tenido mayor ritmo como en otras comunidades autónomas gobernadas por la derecha, porque aquí hay menos volumen de negocio por la dispersión poblacional, el envejecimiento y la superficie tan amplia que tiene", ha argumentado.

Después de reunirse con integrantes de las plataformas en defensa de la Sanidad Publica de la Comunidad, el máximo responsable de los socialistas de Castilla y León ha hecho referencia a que el V Plan de Salud que ayer presentó el consejero del ramo en Soria llega "cinco años tarde" y sin un plan de infraestructuras.

De hecho, ha recordado que el último es de 2002-10 y que en él ya se contemplaba muchos proyectos que hoy están "sin ejecutar o paralizados" y que ahora vuelven a "comprometer". "Llegan 25 años tarde", ha lamentado para enumerar casos como los del Centro de Salud de Arévalo (Ávila), el de Villaquilambre (León), las obras en el Hosptial Clínico Universitario de Valladolid o los módulos del Río Carrión de Palencia.

"25 años esperando la dotación de infraestructuras. 25 años comprometiendo las mismas obras. 25 años comprometiendo las mismas reformas. Y la careta se les cae cuando ya, ni tan siquiera, en este Plan de Salud incorporan esta cartera de infraestructuras. Han aprendido al menos que si no lo ponen por escrito es más fácil no tener que rendir cuentas y más difícil para la ciudadanía exigírselo", ha reflexionado.

En este punto, ha apostado por "poner encima de la mesa" que el gasto sanitario en Atención Primaria llegue, "al menos", al "25 por ciento", al contrario de lo que sucede ahora donde "las cifras más optimistas aportadas por el consejero indican que está por debajo del 17 por ciento", ha añadido.

"Este plan vuelve a ser una estrategia de distracción y una maniobra de enredo para hacer trampas ciudadanía y a la sandidad", ha resumido el dirigente socialista.

Durante la reunión con las plataformas también ha estado presente el secretario y portavoz de Sanidad del Grupo Socialista de Castilla y León, Jesús Puente, que ha coincidido con estos colectivos en que se está produciendo una "descapitalización de la sanidad pública en favor de la privada", al tiempo de ha identificado con la "gran incertidumbre" que, en sus palabras, hay ente la ciudadanía por la gestión que se hace de ella, que a su juicio, se hace de forma "improvisada" y que "restringe derechos fundamentales" de los pacientes.

"Es imprescindible, desde este momento, empezar a fortalecer el sector público, algo que ahora Mañueco ni otros presidentes antes del Partido Popular han sabido hacer. Y es imprescindible por tanto un cambio de gobierno a partir de marzo que dé seguridad a la población y que permita la recuperación de la confianza en la sanidad pública", ha señalado.

Desde la Coordinadora de Plataformas en Defensa del Sistema Sanitario Público han explicado que durante la reunión se ha analizado la situación, "cada vez más precaria", del sistema sanitario, además de conocer la postura PSCyL ante "esta problemática", así como su disposición "a apoyar movilizaciones y otras iniciativas, incluidas las institucionales, para combatir este deterioro evidente e intentar revertir la situación".

En este contexto han avanzado que mañana, 17 de enero, la coordinadora se reunirá para concretar detallas d euna movilización conjunta el 21 de febrero en Valladolid.