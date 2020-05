PSCyL advierte a Casado de que los 1.000 millones que recibirá CyL no taparán la "ineficacia" de la Junta

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización del PSOECyL, Ana Sánchez, ha advertido a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de que los 1.000 millones que recibirá Castilla y León del fondo no reembolsable comprometido por el Gobierno servirán para "garantizar" la prestación de servicios sanitarios y sociales de "calidad" pero no para "tapar" la "ineficacia" de la gestión de la Junta.

Sánchez ha lamentado el ejercicio de "hipocresía y cinismo político" por parte de los responsables de la Junta y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "en particular". "Están llegando a un límite que se pasa de castaño a oscuro, abusando de la actitud impecable e incuestionable del PSOECyL", ha explicado la dirigente socialista en una comparecencia telemática ante los medios de comunicación.

En este sentido, Sánchez se ha detenido en el "último capítulo" de este "sainete" que ayer protagonizó, a su juicio, Verónica Casado al mostrar su inconformidad con los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones que el Gobierno entregará a las CCAA. La socialista ha recordado a la consejera que ese dinero irá a los ciudadanos de Castilla y León y que garantizará una prestación de calidad de los servicios sociales y sanitarios, no a "tapar" la "ineficacia" de la Junta.

Sánchez ha recordado que de esos 16.000 millones, cuyos criterios de reparto no ha entrado a valorar, mil irán a Castilla y León. Así, ha desglosado que de esa cantidad más de 610 millones se destinará a gasto sanitario, 60 a políticas sociales y 200 para los capítulos restantes. "No sabemos qué cuentas de la vieja echó ayer Casado, pero no es ni serio ni responsable", ha agregado.

La dirigente socialista ha incidido en que con esos fondos Castilla y León, el Gobierno de España "garantiza" la prestación de la asistencia sanitaria de "calidad" y evitará que se tengan que hacer recortes. Además, ha recordado que Castilla y León es la tercera autonomía con peores datos y que si es la última autonomía en salir de la crisis de la COVID-19 no lo será por ningún plan de desescalada, por los criterios, será bajo la "responsabilidad" de la gestión de la Junta.

"Será porque nuestro punto de partido era muy determinado al principio de esta crisis, con unos recortes en materias de Sanidad consolidados de casi 700 millones de euros, con 1.600 efectivos menos, y porque 15 días antes PP y Ciudadanos votaron en contra de blindar el suelo social en el Estatuto de Autonomía", ha continuado.

Sánchez ha cargado contra la "descoordinación absoluta" entre las Consejerías que generan "incertidumbre", por lo que ha pedido al equipo de Gobierno regional que se comporten con "seriedad" y pongan fin al "postureo de la falsa indignación".

De ahí que la dirigente haya puesto como ejemplo el comportamiento "leal" de su partido con el Gobierno autonómico, por lo que ha reclamado "reciprocidad". "Pedimos a la Junta lealtad recíproca. No pueden decir una cosa privado y otra en público, tienen que poner en orden su Gobierno. La lealtad de Mañueco se esfuma cuando Casado toca la corneta en Madrid y nos preocupa mucho que la radicalidad del PP nacional pueda tener repercusión en CyL", ha espetado, para recomendarles que den las "gracias" al Gobierno y se pongan "a trabajar".

PACTO CS

Por otra parte, Sánchez ha valorado el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma. En este sentido, la dirigente socialista considera que la formación que dirige Inés Arrimadas ha antepuesto los "intereses de los españoles" lo que no le "inhabilita" para hacer crítica política.

"Creo que en España hacen falta partidos de Estado", ha añadido para cargar contra la "más extrema radicalidad" del PP que antepone "supuestos intereses electorales" a los intereses de los españoles. "El PP se ha puesto una losa encima muy difícil de levantar", ha concluido.