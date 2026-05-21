PSCyL afea a la Junta por hablar de "imposición" del Plan Estatal de Vivienda cuando es una medida "positiva"

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Vivienda del PSCyL, Ana Casado, ha afeado hoy a la Junta por hablar de "imposición" del Plan Estatal de Vivienda por parte del Gobierno cuando lo firmado hoy en Madrid entre el Ejecutivo central y lA comunidades autónomas busca "impulsar políticas destinadas a mejorar la vida de la gente, ampliar derechos y garantizar oportunidades"

"No debería considerarse una imposición, sino una obligación de cualquier gobierno comprometido con la ciudadanía. Es una medida positiva para Castilla y León y su ciudadanía", ha sostenido Casado desde Salamanca momentos antes de celebrar la segunda de las reuniones que va a realizar por las nueve provincias para abordar el "problema" de la vivienda en Castilla y León, frente a la "inacción" del Gobierno de Mañueco.

Casado también ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, poner "fin" a su política de "parálisis" de la vivienda y poner "en marcha" el Plan Estatal de la Vivienda 2026-2030.

"Las personas que necesitan una vivienda en Castilla y León no pueden esperar tan cómodas como está el señor Mañueco", ha aseverado Casado, para lamentar que "tras 16 años desde la aprobación de la Ley de Vivienda de 2010", la Junta siga sin desarrollar un Plan de Vivienda autonómico "que coordine y unifique las actuaciones públicas".

Durante el encuentro con alcaldes y portavoces de la provincia, Casado ha hecho especial hincapié en la "singularidad" del mercado salmantino. "La fuerte competencia entre el alquiler residencial y el vinculado a la población universitaria está generando situaciones críticas", ha añadido.

Por eso, ha propuesto la regulación del alquiler por habitaciones, la apuesta por la vivienda pública para jóvenes o incentivos para el alquiler estable, entre otras, recoge la formación en un comunicado remitido a Europa Press.

A nivel autonómico, ha insistido en que el PSOE apuesta por una política "valiente y territorializada" a través de la creación de un Consorcio Autonómico de Vivienda en el que los Ayuntamientos "tengan voz y voto para definir las necesidades de cada mercado local".

Ana Casado ha valorado el Plan Estatal de Vivienda publicado el pasado 23 de abril por el Gobierno de España, "que triplica la inversión anterior y ofrece 18 líneas de ayuda".

"El Gobierno de España cumple garantizando la protección permanente de la vivienda pública y aportando financiación, pero es el señor Mañueco, como responsable de la administración con competencia exclusiva, quien debe gestionar estas ayudas cuanto antes", ha concluido Casado.