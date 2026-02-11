El PSCyL agilizará todas las infraestructuras sanitarias, educativas y de movilidad necesarias en la Ribera del Duero

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en un acto en Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha asegurado que su partido agilizará todas las infraestructuras sanitarias, educativas y de movilidad que son necesarias en la zona de la Ribera del Duero, dentro de los planes de comarcalización para facilitar la vida en los pueblos de Castilla y León.

Así lo ha trasladado este miércoles el líder socialista en la Comunidad durante una intervención ante los medios en la que se ha mostrado convencido de que el líder autonómico del PP y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido a El Burgo de Osma (Soria) a "comprometer lo que comprometió hace 20 años", en referencia a los terrenos del centro de salud que fueron cedidos por el Ayuntamiento en 2009.

El líder socialista ha señalado que es lo mismo que ha ocurrido en otros centros de salud de la provincia como Soria Norte, Almazán o San Leonardo, lo que pone de manifiesto que estos son los "ritmos acostumbrados de la Administración con la sanidad en Soria".

A este respecto, ha señalado otros compromisos como la concentración parcelaria de Langa de Duero o el desdoblamiento de la CL-101 y de la CL-116, "promesas también con una antigüedad de dos décadas".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta confía en que la ciudadanía se dé cuenta de que "las promesas son las mismas, legislatura tras legislatura" y ha invitado a los presentes a que se acerquen a los terrenos de la Ciudad del Medio Ambiente en Garray, para que "comprueben si eran inundables o no".