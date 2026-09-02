PSCyL censura que el "duo dinámico" anuncie rebajas fiscales en lugar de atender las "graves carencias" de CyL

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, en la rueda de prensa. - PSOECYL

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha calificado de "hipocresía" y "auténtica vergüenza" que el "dúo dinámico", en referencia al presidente y vicepresidente primero de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán, respectivamente, anuncien rebajas fiscales para ayudar a ir al gimnasio en lugar de atender las "graves carencias" de la Comunidad.

Rubio, en una rueda de prensa para hacer balance de los incendios ocurridos este verano, ha censurado hagan un anuncio "propagandístico" en el que "parezca" que se gestiona "muy bien" porque se hacen estas rebajas fiscales. "Me parece una auténtica vergüenza aparte de una hipocresía", ha afirmado.

La vicesecretaria del PSCyL ha señalado que para tener unos servicios públicos "dignos" o tener un operativo de extinción totalmente público hace falta financiación a través e unos impuestos que se pagan entre todos, que ha asegurado que los socialistas reclaman que sean "justos" y que haya otro sistema fiscal en el que "paguen más quienes más tienen".

Por el contrario, ha advertido de que mientras tanto se ven listas de espera como en el Hospital de El Bierzo con más de 140 días o que los centros educativos de la Comunidad autónoma tienen "grandes carencias", con humedades, bajas temperaturas en invierno y altas en verano.